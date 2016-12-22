Россия подарит Сербии истребители, танки и десятки БРДМ-2

Россия передаст Сербии истребители МиГ-29, 30 танков Т-72 и несколько десятков боевых разведывательно-дозорных машин БРДМ-2. Об этом стало известно после встречи премьера страны Александра Вучича и министра обороны России Сергея Шойгу.

Модернизация российских самолетов пройдет в три этапа, Сербия потратит на эти цели от €180 млн до €230 млн. Премьер-министр Вучич, комментируя передачу вооружений, уточнил, что если бы его страна купила самолеты, то их стоимость составила бы €600 млн.

«Если бы мы рассчитывали купить самолеты, оснащенные такими ракетами, которые мы хотим, то их стоимость составила бы около €600 млн», — приводит ТАСС его слова.

Соглашение о передаче самолетов должно быть подписано до пятницы, добавил Вучич, сообщает «Федеральное агентство новостей».