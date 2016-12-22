Появилось оперативное видео задержания ФСБ семи боевиков

Опубликовано оперативное видео задержания в четверг на территории Москвы и Подмосковья семи членов запрещенной в России экстремистской группировки «Таблиги Джамаат», в том числе ее руководителей. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

«Руководство экстремистской структурой осуществляли иностранные эмиссары. Членами ячейки «Таблиги Джамаат» использовались повышенные меры конспирации и противодействия правоохранительным органам»,— говорится в релизе.



Оперативную съемку опубликовал телеканал «360».

Подозреваемые в экстремизме планировали, по данным правоохранителей, создание исламского государства «халифат» на территории России, призывали к объединению мусульман, проводили идеологическую обработку новых сторонников группировки, изучали запрещенную литературу. Вновь завербованных участников «Таблиги Джамаат» направляли на обучение в лагеря в Афганистане и Пакистане.

При обыске у задержанных обнаружили экстремистскую литературу, средства связи и отчеты о проделанной работе.