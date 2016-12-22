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Появилось оперативное видео задержания ФСБ семи боевиков

Среди них также руководители экстремистской группировки «Таблиги Джамаат»

Опубликовано оперативное видео задержания в четверг на территории Москвы и Подмосковья семи членов запрещенной в России экстремистской группировки «Таблиги Джамаат», в том числе ее руководителей. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии. 

«Руководство экстремистской структурой осуществляли иностранные эмиссары. Членами ячейки «Таблиги Джамаат» использовались повышенные меры конспирации и противодействия правоохранительным органам»,— говорится в релизе.

Оперативную съемку опубликовал телеканал «360».

Подозреваемые в экстремизме планировали, по данным правоохранителей, создание исламского государства «халифат» на территории России, призывали к объединению мусульман, проводили идеологическую обработку новых сторонников группировки, изучали запрещенную литературу. Вновь завербованных участников «Таблиги Джамаат» направляли на обучение в лагеря в Афганистане и Пакистане.

При обыске у задержанных обнаружили экстремистскую литературу, средства связи и отчеты о проделанной работе.

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Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Появилось оперативное видео задержания ФСБ семи боевиков

Среди них также руководители экстремистской группировки «Таблиги Джамаат»

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