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Пятница,
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У РЖД появится свой оператор сотовой связи

Tele2 ведет переговоры с «Транстелекомом» о реализации этого проекта

Фото: АГН «Москва»/Андрей Любимов

«Российские железные дороги» (РЖД) получат собственного оператора мобильной связи. «Транстелеком» (ТТК, принадлежит РЖД) ведет переговоры с Tele2 (компания «Т2 РТК холдинг») о развертывании на их инфраструктуре виртуального оператора связи.

О планах РЖД создать оператора «Известиям» рассказали в пресс-службе ТТК.

— «Транстелеком» рассматривает запуск виртуального оператора мобильной связи как одно из стратегических направлений, — сообщила руководитель департамента по связям с общественностью и коммуникациям «Транстелеком» Наталья Ташкеева. — Речь идет как о запуске предложения FMC (fixed mobile convergence — продажа абоненту фиксированной и мобильной связи услуг единым пакетом), так и о предоставлении таких услуг, например, холдингу РЖД, частью которого мы являемся. В этом направлении мы открыты к переговорам со всеми операторами.

В Tele2 подтвердили переговоры по созданию MVNO.

— Tele2 ведет переговоры о создании MVNO (mobile virtual network operator — виртуальный оператор связи. — «Известия») со всеми заинтересованными компаниями, — рассказали в пресс-службе Tele2.

Создание оператора связи с нуля — это дорого, так как необходимо строить инфраструктуру и закупать дорогостоящее оборудование. Кроме того, частотный ресурс в России ограничен и для создания нового федерального оператора нет свободных полос. Поэтому многие крупные компании создают так называемого виртуального оператора связи, который арендует инфраструктуру у реальной сотовой компании. К примеру, Yota — это MVNO, работающий на сетях связи «МегаФона». За несколько лет работы они смогли подключить порядка 3 млн пользователей, и это крупнейший мобильный виртуальный оператор в России.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков уверен, что РЖД может быть выгодно создать MVNO для корпоративных нужд.

— В РЖД работает порядка 1 млн человек, — пояснил Денис Кусков. — Если компания переведет всех сотрудников на своего оператора связи и еще предложит перейти всем членам их семей для более дешевых звонков, то это уже несколько миллионов человек. Таким образом, РЖД по количеству абонентов уже сильно приблизится к Yota.

Генеральный директор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов отметил, что практика виртуальных операторов показывает, что они редко по количеству абонентов выходят за 100 тыс.

— У них будет не более нескольких сотен тысяч абонентов. У них есть хорошие точки для дистрибуции SIM-карт, например, можно поручить проводникам их продавать. Основной маркетинговой позицией для них может стать симка для туристов, — считает Константин Анкилов. — Чаще всего виртуальные операторы сворачивают свой бизнес через несколько лет, а их абоненты переходят на обслуживание к базовому оператору. Причина — в отсутствии компетенции по развитию бизнеса и необходимости денежных вложений в маркетинг и оборудование.

Как писали ранее «Известия» над созданием MVNO работают в Сбербанке, который ведет переговоры о его создании с Tele2 и МТС.

Социальная сеть «ВКонтакте» также хочет запустить собственного виртуального оператора сотовой связи — VKmobile. Для этого соцсеть планирует арендовать инфраструктуру «МегаФона».

По данным «ТМТ Консалтинг», самая большая абонентская база сегодня у МТС — 77 млн, у «МегаФона» — 75 млн, у «ВымпелКома» (бренд «Билайн») — 58 млн и у «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) — 38 млн.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

У РЖД появится свой оператор сотовой связи

У РЖД появится свой оператор сотовой связиTele2 ведет переговоры с «Транстелекомом» о реализации этого проекта

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