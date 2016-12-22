Скончалась заслуженный преподаватель МГУ Инна Кременская

Долгие годы она работала на факультете журналистики
В Москве скончалась преподаватель МГУ имени Ломоносова Инна Кременская. Многие годы она преподавала на факультете журналистики Московского университета.
Инна Кременская также много лет работала с Борисом Есиным, который также скончался сегодня.
Инна Кирилловна Кременская родилась 15 июня 1930 года в Туле. В 1953 году окончила филологический факультет МГУ. В 1970-м стала кандидатом филологических наук. Была доцентом кафедры истории русской журналистики и литературы, в 1999 году получила звание заслуженного преподавателя МГУ.
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