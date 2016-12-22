Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
23 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Скончалась заслуженный преподаватель МГУ Инна Кременская

Долгие годы она работала на факультете журналистики

В Москве скончалась преподаватель МГУ имени Ломоносова Инна Кременская. Многие годы она преподавала на факультете журналистики Московского университета.

Инна Кременская также много лет работала с Борисом Есиным, который также скончался сегодня.

Инна Кирилловна Кременская родилась 15 июня 1930 года в Туле. В 1953 году окончила филологический факультет МГУ. В 1970-м стала кандидатом филологических наук. Была доцентом кафедры истории русской журналистики и литературы, в 1999 году получила звание заслуженного преподавателя МГУ.

Читайте также: 

Умер старейший профессор МГУ

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Скончалась заслуженный преподаватель МГУ Инна Кременская

Долгие годы она работала на факультете журналистики

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Дмитрий Данилов

политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Лео Бокерия

академик

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке