Скончалась заслуженный преподаватель МГУ Инна Кременская

В Москве скончалась преподаватель МГУ имени Ломоносова Инна Кременская. Многие годы она преподавала на факультете журналистики Московского университета.

Инна Кременская также много лет работала с Борисом Есиным, который также скончался сегодня.

Инна Кирилловна Кременская родилась 15 июня 1930 года в Туле. В 1953 году окончила филологический факультет МГУ. В 1970-м стала кандидатом филологических наук. Была доцентом кафедры истории русской журналистики и литературы, в 1999 году получила звание заслуженного преподавателя МГУ.

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