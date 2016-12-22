Трамп: «США должны значительно укрепить свои ядерные возможности»

Избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter написал, что США должны нарастить свои ядерные возможности.

США должны значительно расширить возможности в области ядерных вооружений, написал политик на своей страничке в Twitter. Республиканец отметил, что США должны успеть сделать это до того, как мир «придет в чувство относительно ядерных бомб»



The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 декабря 2016 г.

«Соединенные Штаты должны значительно укрепить и расширить свои ядерные возможности до того, как мир придет в чувство относительно ядерных бомб», — написал Трамп в Twitter.



Уточнений и пояснений контекста своего высказывания он не привел.