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Трамп: «США должны значительно укрепить свои ядерные возможности»

Об этом избранный президент написал на своей страничке в Twitter

Фото: REUTERS/Carlos Barria

Избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter написал, что США должны нарастить свои ядерные возможности.

США должны значительно расширить возможности в области ядерных вооружений, написал политик на своей страничке в Twitter. Республиканец отметил, что США должны успеть сделать это до того, как мир «придет в чувство относительно ядерных бомб»

«Соединенные Штаты должны значительно укрепить и расширить свои ядерные возможности до того, как мир придет в чувство относительно ядерных бомб», — написал Трамп в Twitter. 

Уточнений и пояснений контекста своего высказывания он не привел.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Трамп: «США должны значительно укрепить свои ядерные возможности»

Трамп: «США должны значительно укрепить свои ядерные возможности»Об этом избранный президент написал на своей страничке в Twitter

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