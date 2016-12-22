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НАТО: «Договоренность Сербии с Россией — двусторонний вопрос»

Организация кратко прокомментировала передачу вооружений РФ Сербии

Руководство Североатлантического альянса не стало распространенно комментировать информацию, что Россия подарит Сербии истребители и танки.

Как заявил официальный представитель НАТО, данная договоренность является вопросом двусторонних отношений РФ и Сербии.

«Договоренность Сербии с Россией — это двусторонний вопрос», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Россия передаст Сербии 30 танков, шесть истребителей МиГ-29 и боевую технику.

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Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

НАТО: «Договоренность Сербии с Россией — двусторонний вопрос»

Организация кратко прокомментировала передачу вооружений РФ Сербии

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