НАТО: «Договоренность Сербии с Россией — двусторонний вопрос»

Руководство Североатлантического альянса не стало распространенно комментировать информацию, что Россия подарит Сербии истребители и танки.

Как заявил официальный представитель НАТО, данная договоренность является вопросом двусторонних отношений РФ и Сербии.

«Договоренность Сербии с Россией — это двусторонний вопрос», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Россия передаст Сербии 30 танков, шесть истребителей МиГ-29 и боевую технику.