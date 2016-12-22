Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
23 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Пушков о суде в Киеве: «Провинциальность, помноженная на наглость»

Так сенатор прокомментировал решение Печерского районного суда Киева о проведении обысков в администрации президента России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Решение Печерского районного суда Киева о допуске следователей в здание администрации президента России является глупым. Так вердикт суда прокомментировал сенатор Алексей Пушков. Политик отметил, что глупость может породить «провинциальность, помноженную на наглость».

Суд Киева вынес решение о проведении обыска в администрации президента в рамках дела экс-президента Украины Виктора Януковича.

«Суд в Киеве разрешил (?!!) провести обыск в администрации президента РФ. Провинциальность, помноженная на наглость, порождает лишь одно — глупость», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Читайте также:

Суд Киева разрешил провести обыски в администрации президента России

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Пушков о суде в Киеве: «Провинциальность, помноженная на наглость»

Пушков о суде в Киеве: «Провинциальность, помноженная на наглость»Так сенатор прокомментировал решение Печерского районного суда Киева о проведении обысков в администрации президента России

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Дмитрий Данилов

политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Лео Бокерия

академик

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке