Пушков о суде в Киеве: «Провинциальность, помноженная на наглость»

Решение Печерского районного суда Киева о допуске следователей в здание администрации президента России является глупым. Так вердикт суда прокомментировал сенатор Алексей Пушков. Политик отметил, что глупость может породить «провинциальность, помноженную на наглость».

Суд Киева вынес решение о проведении обыска в администрации президента в рамках дела экс-президента Украины Виктора Януковича.

«Суд в Киеве разрешил (?!!) провести обыск в администрации президента РФ. Провинциальность, помноженная на наглость, порождает лишь одно — глупость», — написал Пушков на своей странице в Twitter.