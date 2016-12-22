Депутат ГД: усиление ядерного потенциала США не направлено против РФ

Слова Трампа об усилении ядерного потенциала США не направлены против РФ.

Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству Михаил Емельянов.

«Я думаю, это заявление не направлено против России. Это не вписывается в национальную идеологию. Трамп укрепляет собственную национальную безопасность США», — цитирует парламентария «РИА Новости».

Он также заметил, что ядерное оружие давно превратилось в элемент сдерживания и всерьез его никто не собирается применять.

Емельянов добавил, что не видит угроз в заявлении Трампа, заявившего ранее, что США должны укрепить свой ядерный потенциал.

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