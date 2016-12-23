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На перемирие в Донбассе отреагировал Госдепартамент США

Глава пресс-службы Госдепа Джон Кирби попросил Россию «повлиять на сепаратистов»

США с воодушевлением приветствовали очередное объявление «режима тишины» в Донбассе, которое объявлено начиная с 0.00 24 декабря. Пресс-секретарь Госдепартамента Джон Кирби выразил надежду на то, что этот договор послужит началом продолжительного перемирия по обе стороны линии огня.

«Мы приветствуем заявление Трехсторонней контактной группы о соглашении по перемирию на востоке Украины»,  приводит ТАСС слова официального представителя Госдепа.

Он отметил, что американские власти сильно встревожены новыми случаями насилия в Донбассе. Вину за продолжение бойни США традиционно возлагают на ополченцев ДНР и ЛНР. По словам Кирби, США надеются на то, что Москва окажет воздействие на власти непризнанных республик.

«В очередной раз мы призываем Россию использовать свое влияние на сепаратистов с целью прекратить насилие, как это успешно происходило много раз в прошлом, а также предоставить доступ наблюдателям ОБСЕ»,  сказал Кирби в ходе брифинга.

Решение прекратить боевые действия на юго-востоке Украины в канун Рождества и Нового года контактная группа приняла 22 декабря в Минске на завершающем 2016 год заседании.

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Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

На перемирие в Донбассе отреагировал Госдепартамент США

Глава пресс-службы Госдепа Джон Кирби попросил Россию «повлиять на сепаратистов»

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