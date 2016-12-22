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Госдеп: ВС США самые сильные в истории человечества

Представитель Госдепартамента Джон Кирби отметил высокий уровень руководства Пентагона

Вооруженные силы США самые сильные в истории человечества.

Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Джон Кирби.

«Я считаю, что на протяжении всей истории человечества не было настолько боеспособных, развитых, обеспеченных ресурсами и сильных вооруженных сил, как у Соединенных Штатов на сегодняшний день»,  цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что у руководства военного ведомства США высокий уровень профессионализма и мастерства.

Данное заявление Кирби распространил, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия сильнее любого агрессора.

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Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Госдеп: ВС США самые сильные в истории человечества

Представитель Госдепартамента Джон Кирби отметил высокий уровень руководства Пентагона

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