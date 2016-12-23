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Литовский суд оштрафовал «Газпром» на 35,5 млн евро

По мнению инстанции, российская компания нарушила договоренность о подписании сделки с Lietuvos energija

Литовский суд оштрафовал «Газпром» на 35,5 млн евро за отказ подписать сделку по обмену газом с компанией Lietuvos energija.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на судебную инстанцию.

Ранее решение о штрафе принял совет по конкуренции Литвы, который посчитал отказ «Газпрома» обменяться газом с компанией Lietuvos energija, поставляющей топливо в страну.

Lietuvos energija нашла возможность приобрести газ дешевле и предложила «Газпрому» разрешить обменять поставляемый в Польшу российский газ на приобретенный Литвой, сообщает ТАСС.

Продукция же «Газпрома» была бы поставлена в Литву, что в конечном счете позволило бы снизить цену на электроэнергию в прибалтийской стране.

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Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Литовский суд оштрафовал «Газпром» на 35,5 млн евро

По мнению инстанции, российская компания нарушила договоренность о подписании сделки с Lietuvos energija

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