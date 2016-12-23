Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
23 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Цены на жилье в России будут снижаться на 5–7% в год

Эксперты не видят причин для подорожания недвижимости до 2019 года

Цены на жилье в России будут снижаться на 5–7% в год.

Об этом заявили эксперты рынка недвижимости.

«Говорить о том, что рынок жилья скоро достигнет ценового «дна», пока преждевременно. По нашим прогнозам, это произойдет только в 2018–2019 годах»,  сообщил «Известиям» директор департамента вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома.

Он добавил, что никаких перспектив для роста цен на жилье нет.

По данным риелторов, в 2016 году цены на квартиры упали на 10–15%. Большинство квартир продаются с дисконтом.

Более того, в течение ближайших двух лет стоимость будет падать на 5–7% в год.

При этом новостройки будут дешеветь сильнее, поскольку «вторичка» выкладывается на продажу, если покупается новое жилье.

Относительное отсутствие предложений на вторичные квартиры не дает квадратному метру в этом сегменте сильно опуститься.

В любом случае, считают эксперты, сейчас покупатели «правят бал».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Недвижимость не нащупала дно

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Цены на жилье в России будут снижаться на 5–7% в год

Эксперты не видят причин для подорожания недвижимости до 2019 года

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Дмитрий Данилов

политолог

Все мнения

Мнение

Лео Бокерия

академик

Все мнения

Мнение

Виктор Озеров

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке