Железнодорожники заинтересованы в собственной сотовой сети
«Российские железные дороги» (РЖД) и Tele2 ведут переговоры о создании нового оператора связи.
Об планах железнодорожников рассказала руководитель департамента по связям с общественностью и коммуникациям дочки РЖД – «Транстелекома» Наталья Ташкеева.
«Транстелеком» рассматривает запуск виртуального оператора мобильной связи как одно из стратегических направлений», — сообщила «Известиям» Ташкеева.
При этом железнодорожники заинтересованы и в свободной продаже симкарт нового оператора, и в том, чтобы «пересадить» на него служебную связь персонала компании, который насчитывает около млн человек.
В этом случае у Tele2 будут арендованы оборудование, инфраструктура и уже существующие частоты, поскольку создавать с нуля все это дорого и проблематично.
Именно поэтому такой оператор называется «виртуальным». Опыт создания таких операторов в России уже имеется и нередко он успешен, особенно в регионах.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: У РЖД появится свой оператор сотовой связи