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РЖД и Tele2 ведут переговоры о создании нового оператора связи

Железнодорожники заинтересованы в собственной сотовой сети

«Российские железные дороги» (РЖД) и Tele2 ведут переговоры о создании нового оператора связи.

Об планах железнодорожников рассказала руководитель департамента по связям с общественностью и коммуникациям дочки РЖД – «Транстелекома» Наталья Ташкеева.

«Транстелеком» рассматривает запуск виртуального оператора мобильной связи как одно из стратегических направлений», — сообщила «Известиям» Ташкеева.

При этом железнодорожники заинтересованы и в свободной продаже симкарт нового оператора, и в том, чтобы «пересадить» на него служебную связь персонала компании, который насчитывает около млн человек.

В этом случае у Tele2 будут арендованы оборудование, инфраструктура и уже существующие частоты, поскольку создавать с нуля все это дорого и проблематично.

Именно поэтому такой оператор называется «виртуальным». Опыт создания таких операторов в России уже имеется и нередко он успешен, особенно в регионах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: У РЖД появится свой оператор сотовой связи

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

РЖД и Tele2 ведут переговоры о создании нового оператора связи

Железнодорожники заинтересованы в собственной сотовой сети

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