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Пятница,
23 декабря
2016 года
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Аэропорт Жуковский весной отправит самолеты в Израиль и Турцию

Руководство подмосковного аэропорта определило круг основных перевозчиков

Стали известны и сроки и направления первых дальних международных перелетов, которые будут совершаться из подмосковного аэропорта Жуковский. Весной 2017 года самолеты отправятся в Израиль (Тель-Авив) и Турцию (Стамбул и Анталия).

Пока что составление летнего расписания находится в процессе, но принципиально маршруты уже определены, сообщил «Известиям» первый заместитель главы учредительной компании аэропорта Жуковский «Рампорт» Евгений Солодилин.

«Мы полетим уже не только в страны СНГ, но и в Европу, и в Азию. В январе-феврале мы соберем всю информацию и с марта выйдем на более серьезный уровень. До этого будем постепенно добавлять направления — Баку, Тель-Авив, Стамбул. Рейсы в Анталию, думаю, начнут отправляться с апреля-мая», — заявил он.

Перевозку пассажиров в Турцию возьмет на себя авиакомпания Pegasus, которая намерена обеспечить ежедневные вылеты в Стамбул и Анталию. Также к рейсам из Жуковского готовы подключиться «Уральские авиалинии», «Ямал», «ВИМ-Авиа» и «Икар», ведутся переговоры с венгерской Wizz Air и другими компаниями. Базового перевозчика руководство аэропорта сможет назвать лишь во второй половине 2017 года.

Результаты работы Жуковского в 2016 году Солодилин назвал лишь удовлетворительными, объяснив это тем, что аэропорт начал совершать рейсы с сентября вместо июня, а также с тем, что Жуковский получил региональный статус вместо столичного. В настоящее время из Жуковского совершаются международные рейсы в Белоруссию, Таджикистан и Киргизию.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Из Подмосковья на берег Средиземного моря

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Аэропорт Жуковский весной отправит самолеты в Израиль и Турцию

Руководство подмосковного аэропорта определило круг основных перевозчиков

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