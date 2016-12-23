Сильный пожар произошел в небоскребе в центре Нью-Йорка

Небоскреб в центральном районе Нью-Йорка Вест-Сайде сильно пострадал из-за сильного пожара. Огонь охватил третий этаж издания и перекинулся на следующий, четвертый этаж. Причина возгорания пока не установлена.



В результате пожара пострадали как минимум 13 человек, в том числе трое пожарных, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Возгорание произошло в четверг, примерно в 17.00 по местному времени. Огонь удалось локализовать. Полиция пытается установить причину возгорания, проводя проверку всего здания.