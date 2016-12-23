Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске достигло 74 человек.

Об этом заявила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«Мы располагаем данными о 74 умерших от отравления в период с 17 декабря, общее число пострадавших - 122 человека», – цитирует сообщение ТАСС.

Более того, по данным министерства, за прошедшие сутки был зафиксирован случай отравления метиловым спиртом в другом городе области – Братске.

Ранее сообщалось, что спиртосодержащей жидкостью для ванн «Боярышник» отравились несколько десятков жителей Иркутска. После инцидента, в городе введен режим ЧП, проводятся проверки торговых точек, реализация непищевой спиртосодержащей продукции запрещена.

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