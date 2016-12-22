Жители Иркутска смогут сообщить о местах продажи суррогата

Жители Иркутской области смогут сообщить о местах продажи суррогатного алкоголя. Неравнодушные к трагедии местные жители создали в социальных сетях сообщества, где любой желающий сможет сообщить о фактах продажи алкоголя и других спиртосодержащих жидкостей в нестационарных торговых объектах. Для этого необходимо сообщить адрес объекта, приложив фото киоска и фото выставленного на витрине алкоголя.

По инициативе главы Иркутска Ивана Смолкина за сутки провели общий сбор актива молодежных организаций, на котором добровольцы получили инструктаж по предстоящей работе. Кроме того, был организован общий городской штаб и штабы в каждом административном округе города, сообщает ИА IrkutskMedia.

В результате совместного рейда сотрудники полиции, администрации, прокуратуры и организации «Безопасный город» изъяли в Иркутске из оборота 16,5 т суррогатного алкоголя и спиртосодержащих жидкостей, в том числе «Боярышника».