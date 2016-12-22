Хлопонин: «Боярышник» будет продаваться в аптеках по рецептам

Медицинские спиртосодержащие препараты, включая «Валокордин» и «Боярышник», будут продаваться в аптеках по рецептам.

Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Хлопонин в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, автоматы по продаже спиртосодержащих средств будут ликвидированы.

Хлопонин также отметил, что необходимо ввести ограничения по объему тары для подобных жидкостей.

«Будут ограничения и по таре, и ограничения по местам продажи — это должно продаваться в аптеках и специализированных магазинах», — сказал вице-премьер.



Напомним, массовое отравление спиртосодержащим средством «Боярышник» произошло в Иркутске. По последним данным, в результате погиб 71 человек.

