Хлопонин: «Боярышник» будет продаваться в аптеках по рецептам

Автоматы по продаже спиртосодержащих веществ ликвидируют
Медицинские спиртосодержащие препараты, включая «Валокордин» и «Боярышник», будут продаваться в аптеках по рецептам.
Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Хлопонин в интервью телеканалу «Россия 24».
По его словам, автоматы по продаже спиртосодержащих средств будут ликвидированы.
Хлопонин также отметил, что необходимо ввести ограничения по объему тары для подобных жидкостей.
«Будут ограничения и по таре, и ограничения по местам продажи — это должно продаваться в аптеках и специализированных магазинах», — сказал вице-премьер.
Напомним, массовое отравление спиртосодержащим средством «Боярышник» произошло в Иркутске. По последним данным, в результате погиб 71 человек.