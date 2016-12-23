Избранный президент США Дональд Трамп хочет видеть на своей инаугурации простых людей.

Об этом он заявил в своем Twitter.

«Так называемые знаменитости… все хотят билеты на мою инаугурацию, но посмотрите, что они сделали для Хиллари (Клинтон), ничего. Я хочу людей», – цитирует его «РИА Новости».

Таким образом Трамп дал понять, что знаменитости, в большинстве своем, поддержали его соперницу Хиллари Клинтон и он не рад будет видеть их на своем торжестве.

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