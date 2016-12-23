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Сенатор Пушков и Госдеп США обменялись призывами отменить закон о НКО

Член Совета Федерации предложил «цитадели свободы» первыми отказаться от закона «об иностранных агентах»

На предложение американских властей в адрес России отменить закон об ограничении деятельности НКО ответил сенатор Алексей Пушков. Он порекомендовал США для начала упразднить в своей стране аналогичный закон, известный как закон «об иностранных агентах».

«Госдеп призвал Россию отменить закон «об иностранных агентах». Сперва пусть отменят сей закон у себя: а то в цитадели свободы он есть, а у нас нет?», — написал в Twitter член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Возмущенный твит Пушкова стал реакцией на заявление официального представителя Госдепа США Джон Кирби о необходиомсти отмены российскими властями закона «об иностранных агентах».

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Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Сенатор Пушков и Госдеп США обменялись призывами отменить закон о НКО

Член Совета Федерации предложил «цитадели свободы» первыми отказаться от закона «об иностранных агентах»

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