Сенатор Пушков и Госдеп США обменялись призывами отменить закон о НКО

На предложение американских властей в адрес России отменить закон об ограничении деятельности НКО ответил сенатор Алексей Пушков. Он порекомендовал США для начала упразднить в своей стране аналогичный закон, известный как закон «об иностранных агентах».

«Госдеп призвал Россию отменить закон «об иностранных агентах». Сперва пусть отменят сей закон у себя: а то в цитадели свободы он есть, а у нас нет?», — написал в Twitter член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Возмущенный твит Пушкова стал реакцией на заявление официального представителя Госдепа США Джон Кирби о необходиомсти отмены российскими властями закона «об иностранных агентах».