Товарный поезд врезался в автомобиль возле станции МЦК

Авария с участием железнодорожного состава произошла в ночь на 23 декабря на Московском центральном кольце (МЦК). Около станции «Дубровка» поезд столкнулся с автомобилем.

«Сегодня в 1.19 в районе станции «Дубровка»–Московского центрального кольца легковой автомобиль, протаранив специальное ограждение пути, расположенное со стороны Третьего транспортного кольца, выкатился на первый главный путь», — сообщается на официальном канале МЦК в Telegram.

Машинист, увидев автомобиль, резко затормозил, но было слишком поздно – поезд въехал в автомобиль. В результате столкновения никто не пострадал. Движение поездов в связи с инцидентом не изменилось, и составы утром приступили к работе по расписанию.