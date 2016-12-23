Иностранца до смерти избили в торговом центре Москвы

Тело иностранца, которого трое неизвестных забили до смерти, было обнаружено в четверг вечером в торговом центре на юго-востоке Москвы. По предварительным данным правоохранительных органов, погибший являлся гражданином Японии или Китая.

Нападение произошло около 17.30 в районе торгового центра на Тихорецком бульваре, пишет «Ридус». Тело мужчины нашли в торговом центре «Москва» в столичном районе Люблино.



«В четверг вечером в торговом центре «Москва» на Тихорецком бульваре было обнаружено тело иностранца, предположительно гражданина Китая», — передает «РИА Новости» слова источника в правоохранительных органах.



«Нападавших было трое, одеты в черные короткие куртки, черные штаны и армейские берцы», — передает «Интерфакс». Агентство сообщает, что от полученных травм пострадавший гражданин Японии скончался на месте.

Нападавшие, избившие иностранца, скрылись. Ведется расследование, полиция ищет убийц.

Официального подтверждения информации пока нет.