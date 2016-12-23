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Пятница,
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Гражданину Китая сломали шею из-за 50 тыс. рублей

По предварительной информации, жертвой нападения оказался 27-летний Чжао Линьцзе

Жертвой жестокого убийства возле столичного торгового центра «Москва» стал гражданин Китая. Эту информацию подтвердили в посольстве КНР в Москве. Злоумышленники сломали мужчине шею и похитили у него деньги, после чего скрылись. 

Следователи начали доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины в торговом центре на Тихорецком бульваре на юго-востоке столицы, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

Информация о поступившем в одно из медучреждений столицы мужчине с различными травмами поступила в полицию накануне вечером. Пострадавший сам рассказал, неизвестные напали на него возле дома 14 на Тихорецком бульваре, сильно избили, отняли 50 тыс. рублей и скрылись, сообщил источник в правоохранительных органах. 

Мужчину экстренно госпитализировали. У пострадавшего диагностировали перелом шеи, ушибы мягких тканей лица и множественные гематомы, пишут «Дни.Ру». Иностранец скончался от полученных травм.

Жертвой нападения, по предварительной информации, стал 27-летний гражданин Китая Чжао Линьцзе.

В посольстве КНР подтвердили гибель гражданина своей страны и сообщили, что уже связались с его родственниками для отправки тела на родину, сообщает «РИА Новости».

По словам пресс-атташе дипмиссии Гоу Юнхай, причина гибели гражданина КНР пока не подтверждена, российская сторона ведет расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что нападавших на иностранца возле торгово-развлекательного центра «Москва» на юго-востоке столицы было трое, одеты они были в черные короткие куртки, черные штаны и армейские берцы.  

Полиция ведет розыск преступников.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Гражданину Китая сломали шею из-за 50 тыс. рублей

По предварительной информации, жертвой нападения оказался 27-летний Чжао Линьцзе

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