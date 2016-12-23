Аэропорт Казани проверяют на защиту от постороннего вмешательства

После гонок по терминалу аэропорта Казани татарская транспортная прокуратура проводит там проверки.

Будет дана оценка действиям сотрудников полиции на транспорте, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Ущерб от действий пьяного лихача оценивается более чем в 6 млн рублей, сообщает ресурс ProKazan.ru.

Между тем, в сети появился видеоролик с камер наблюдения аэропорта:

Как писали «Известия», инцидент произошел поздно вечером 21 декабря. 40-летний местный житель на отечественном автомобиле въехал в здание терминала аэропорта, проследовал через зал ожидания и выехал на улицу. Только тогда полицейским удалось его задержать.

Против задержанного возбуждены уголовные дела по статьям «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья» и «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества».