Аэропорт Казани проверяют на защиту от постороннего вмешательства

Проверки начались после того, как терминал протаранил насквозь пьяный лихач
После гонок по терминалу аэропорта Казани татарская транспортная прокуратура проводит там проверки.
Будет дана оценка действиям сотрудников полиции на транспорте, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Ущерб от действий пьяного лихача оценивается более чем в 6 млн рублей, сообщает ресурс ProKazan.ru.
Между тем, в сети появился видеоролик с камер наблюдения аэропорта:
Как писали «Известия», инцидент произошел поздно вечером 21 декабря. 40-летний местный житель на отечественном автомобиле въехал в здание терминала аэропорта, проследовал через зал ожидания и выехал на улицу. Только тогда полицейским удалось его задержать.
Против задержанного возбуждены уголовные дела по статьям «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья» и «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества».