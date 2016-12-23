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СМИ: предполагаемый исполнитель теракта в Берлине убит в Милане

Анис Амри погиб в перестрелке с правоохранителями

Подозреваемый в совершении теракта в Берлине Анис Амри убит в перестрелке в итальянском Милане.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на правоохранительные органы Италии, он был нейтрализован во время проверки документов полицией.

По данным агентства ANSA, отпечатки убитого в Милане совпали с отпечатками берлинского террориста.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, вечером 19 декабря в немецкой столице фура врезался в толпу на одной из традиционных рождественских ярмарок города. Власти страны признали, что водитель намеренно направил машину на людей, и классифицировали произошедшее как теракт.

В результате атаки погибли 12 человек, 48 получили ранения.

По данным немецкой полиции, исполнителем теракта был гражданин Туниса Анис Амри. Генеральная прокуратура Германии объявила вознаграждение в размере €100 тыс. за информацию о его местонахождении.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

СМИ: предполагаемый исполнитель теракта в Берлине убит в Милане

Анис Амри погиб в перестрелке с правоохранителями

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