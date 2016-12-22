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Четверг,
22 декабря
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За информацию о берлинском террористе объявили награду

Сумма вознаграждения составит €100 тыс.

За информацию о местонахождении берлинского террориста, совершившего наезд на толпу на рождественской ярмарке, генеральная прокуратура Германии объявила вознаграждение в размере €100 тыс.

Генпрокуратура также предоставила описание подозреваемого. Им оказался 24-летний выходец из Туниса Анис Амри, ростом 178 см и весом около 75 кг, с черными волосами и карими глазами. В ведомстве отметили, что он может быть вооружен и опасен.

Генпрокуратура рассчитывает получить информацию о бывших и нынешних местах проживания подозреваемого. Кроме того, как сообщает «ТВ-Центр», в ведомстве призвали не разыскивать и не пытаться обезвредить его самостоятельно, а сообщить о нем в полицию.

Ранее «Известия» сообщали, что грузовой автомобиль врезался в толпу на рождественской ярмарке в Берлине, в западной части города, в районе Шарлоттенбург у церкви памяти кайзера Вильгельма. Местные власти классифицировали этот инцидент как теракт, в результате которого 12 человек погибли, 48 пострадали.

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Грузовик врезался в толпу в Берлине. Хроника событий

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

За информацию о берлинском террористе объявили награду

Сумма вознаграждения составит €100 тыс.

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