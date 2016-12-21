СМИ: берлинским террористом может быть выходец из Туниса

Немецкая полиция разыскивает гражданина Туниса в связи с терактом в Берлине, где больше десятка людей погибли и около полусотни были ранены фурой, протаранившей рождественскую ярмарку.



Как пишет немецкая газета Spigel, в кабине польского грузовик, который стал орудием теракта, найдены личные документы предполагаемого преступника. «Очевидно, речь идет о временном удостоверении претендента на статус беженца», выданном на имя 23-летнего гражданина Туниса Аниса А., год рождения – 1992, место – Татавин».

В свою очередь, Allgemeine Zeitung сообщает, что подозреваемого зовут Ахмед, ему 21 год. Газета сообщает, что документы были выданы в городе Клеве в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.

Немецкая газета Bild опубликовала фотографию подозреваемого.

Sie entdeckten seine Papiere im LKW. Die Polizei fahndet bundesweit nach dem Islamisten Anis A. https://t.co/dI3iEbayF8 pic.twitter.com/ulYgJkJYkx — BILD (@BILD) 21 декабря 2016 г.

Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее сообщалось, что личность предполагаемого водителя грузовика, который протаранил толпу на рождественской ярмарке в Берлине, установлена. Им оказался пакистанец Навед Б., 1993 года рождения. Свою причастность к преступлению он категорически отверг.



Позже полиция его отпустила за отсутствием улик.