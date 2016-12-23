Глава МВД Италии подтвердил ликвидацию берлинского террориста

Министр внутренних дел Италии Марко Миннити подтвердил, что в ходе перестрелки с полицией в Милане был убит подозреваемый в совершении теракта в Берлине тунисец Анис Амри.

«Без сомнения, убитый в перестрелке — это подозреваемый в совершении теракта в Берлине Анис Амри», — цитирует Миннити «РИА Новости».

Как сообщает газета La Repubblica, Амри прибыл в Милан на поезде из Франции.

Как только предполагаемый террорист вышел из поезда, полицейский патруль попросил его предъявить документы. Вместо этого мужчина достал пистолет и открыл стрельбу. В результате перестрелки он был убит, один из правоохранителей получил ранение.

Напомним, вечером 19 декабря в Берлине фура врезалась в толпу на одной из традиционных рождественских ярмарок города. Власти страны признали, что водитель намеренно направил машину на людей, и классифицировали произошедшее как теракт.

В результате атаки погибли 12 человек, 48 получили ранения.

