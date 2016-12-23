Путин об авиакатастрофе Качиньского: пассажир требовал посадки

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал произошедшее около семи лет назад крушение самолета тогдашнего польского президента Леха Качиньского, отметив, что пассажир Ту-154 потребовал посадки в условиях тумана.

В кабине пилотов, судя по расшифровке переговоров, посторонний человек требовал садиться в аэропорту Смоленска вопреки видимости ниже нулевой, сообщил Путин на пресс-конференции в пятницу.

По словам Путина, после авиакатастрофы с участием Качиньского весной 2010 года он лично читал расшифровку переговоров пилотов.

Бортом Ту-154 Качиньский вместе с частью польской политической элиты летели на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.