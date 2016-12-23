«Возможно, но нецелесообразно»: самые яркие цитаты Владимира Путина

«Известия» выбрали самые яркие высказывания президента РФ Владимира Путина, прозвучавшие в первые два часа большой пресс-конференции в Центре международной торговли в Москве. Глава государства ответил на вопросы о досрочных выборах, экономике, взаимоотношениях с США, резонансных уголовных делах и Сирии. 22 журналиста задали 28 вопросов, почти в каждом из них содержалось по несколько тем.

Об экономике

«У нас припали реально располагаемые доходы населения, что само по себе не очень хорошо, это ведет к снижению потребительского спроса, отражается, в конечном итоге, на инвестициях».

«За последние месяцы наблюдается скромный, но всё же рост реальной заработной платы, это вселяет уверенность на будущее».

«Что касается инфляции, она была достаточно высокой. Связано это было с так называемым импортозамещением, возникли некоторые диспропорции на рынке. Но мы теперь наблюдаем хорошую динамику. Инфляция снижается».

«Линию ЦБ на оздоровление финансовой системы поддерживают практически все — как эксперты, так и на международном уровне. Нет тех, кто считает эту стратегию ошибочной. Она прежде всего направлена на обеспечение интересов вкладчиков. Из «прачечных» по отмыванию денег ничего не получится, вкладчики будут страдать».

«Основная статья экономии бюджетных средств придется на раздел «национальная оборона».

«Россия не собирается изолировать свою экономику».

«Можно ли перейти к дифференцированному налогу на доходы физлиц? Можно. Может быть, это и будет когда-то сделано, но сейчас, считаю, нецелесообразно, потому что, как только мы начнем это делать, после первого шага будет второй, третий, пятый, мы запутаемся в этой дифференциации, и в конце концов всё это приведет к уклонению от уплаты налогов и доходы в бюджет сократятся».

«Надо поощрять регионы к поиску собственных источников доходов».

О громких уголовных делах

«Конечно, я внимательно слежу за всеми так называемыми громкими резонансными делами, тем более за таким серьезным преступлением, как убийство, в данном случае убийство Немцова».

«Я не разговаривал с Улюкаевым после его задержания. Я считаю, что тех материалов, которые были предоставлены оперативными службами, достаточно для отстранения его от занимаемой должности в связи с утратой доверия».

О выборах

The Wall Street Journal: «Возможно ли, что в следующем году состоятся досрочные президентские выборы?».

В. Путин: «В какой стране?».

The Wall Street Journal: «В России».

В. Путин: «Возможно, но нецелесообразно».

О Крыме и Украине

«Вы сказали — Керченский мост. Я придумал его строить, а вы придумали, как назвать. Такие проекты были еще в царские времена. Мост пригодится для развития российско-украинских связей в будущем».

«Уверен, что рано или поздно произойдет у нас нормализация отношений с Украиной».

«Уровень заработной платы и доходов в Крыму ниже, чем в среднем в РФ. В РФ у нас где-то 35 тыс. [рублей] в среднем, в Крыму — 24 с небольшим, 24 там с половиной. В Севастополе чуть побольше — 25 с небольшим, но я уверен, и это выровняется обязательно. Нам нужно предпринять необходимые шаги, для того чтобы во всяком случае в федеральных органах власти регионального, так сказать, разлива, чтобы там уровень был заработной платы такой же, как и в среднем по стране. Я нисколько не сомневаюсь, что пройдет небольшое количество времени, и это выравняется».

«Я считаю, что визовый режим в Европе — вообще анахронизм холодной войны и нужно от него избавляться как можно быстрее. Если Украина, украинские граждане получат право безвизовых поездок в Европу, мне кажется, что это будет правильным шагом в правильном направлении».

О пенсиях

«В следующем году у нас уже заложены все необходимые средства, чтобы с 1 февраля проиндексировать пенсии для пенсионеров по старости на инфляцию 2016 года, то есть мы вернемся к исполнению действующего закона».

Об агрессорах

«Представители действующей администрации США начали заявлять, что они самые сильные и самые мощные в мире. Да, действительно, там и ракет, и подводных лодок, и авианосцев больше. Мы с этим и не спорим. Я сказал о том, что Российская Федерация сегодня сильнее любого потенциального, внимание, агрессора. Это очень важно. Я не случайно об этом сказал. Кто такой агрессор? Этот тот, кто потенциально может напасть на Российскую Федерацию. Мы сильнее любого потенциального агрессора. Я могу и сейчас повторить это».

О США

«Все свои неудачи действующая администрация США и руководство Демократической партии США пытается свалить на внешние факторы».

«Мне очень хотелось бы, чтобы у нас с вновь избранным президентом и с будущими лидерами демократической партии выстраивались деловые конструктивные отношения».

«Россия вынуждена отвечать на вызов США в сфере ядерных вооружений, но делает это в рамках договоренностей, ничего не нарушая».

«Рональд Рейган порадовался бы победе республиканцев на выборах в США, в том числе в борьбе за президентский пост, хотя в нее никто в Соединенных Штатах не верил».

«Если уж кто-то и разгоняет гонку вооружений, то не мы... Мы никогда не пойдем на то, чтобы, втянувшись в гонку вооружений, тратить такие ресурсы, которые нам не по карману».

О допинге

«В России никогда не создавалось, и это просто невозможно, и мы будем делать, чтобы этого никогда и не было, никакой государственной системы допинга и поддержки допинга. Надеюсь, что те изменения, которые происходят, и дело не только в кадрах, а в системных, структурных изменениях [в России], они помогут решать нам эти задачи».

«По поводу WADA. Я не считаю себя вправе давать оценки деятельности WADA. Это должен сделать Международный олимпийский комитет. Но совершенно точно, я уверен, что деятельность любого антидопингового агентства, в том числе и WADA, должна быть прозрачной, понятной, проверяемой. И мы должны знать о результатах работы».

О Донбассе

«Хорошо было бы добиться того, чтобы в Донбассе украинскую армию не считали оккупантами в своей собственной стране».

«Мы делаем всё, чтобы удерживаемые с обеих сторон лица были освобождены. И чем более полным будет этот обмен, тем лучше. В свое время президент [Украины Петр] Порошенко высказал идею обмена «всех на всех». И я лично с этим полностью согласен».

Об убийстве российского посла

«Убийство Андрея Карлова можно назвать покушением на Россию и российско-турецкие отношения».

«Кстати говоря, то, что люди официальные, занимавшие какие-то официальные позиции, в том числе и в правоохранительных органах, могут совершать правонарушения и тяжелые преступления, здесь ничего удивительного нет, и в нашей стране, и за рубежом это происходит сплошь и рядом. Взять хотя бы эту страшную трагедию с убийством нашего посла в Турции. Кто его убил? Мы будем дальше последовательно работать над выявлением всех обстоятельств и изобличением всех преступников».

О Сирии

«Мы организовали, тысячами, десятками тысяч выводили людей и не только радикально настроенные вооруженные группировки и их представителей, но и женщин и детей. Речь идет о более чем 100 тыс. человек, которые были выведены из Алеппо. Тысячи — из других населенных пунктов в обмен на вывод из Алеппо. Это крупнейшая, я хочу это подчеркнуть, чтобы все это слышали, это крупнейшая в современном мире и на сегодняшний день международная гуманитарная акция».

О нефти

«РФ будет соблюдать взятые на себя обязательства по сокращению добычи нефти».

«Мы считаем, что во второй половине 2017 года излишки нефти с рынка уйдут и цены на нефть стабилизируются. Рассчитываем, что они стабилизируются на сегодняшнем уровне».

О катастрофе с самолетом Качиньского

«Пока расследование СК по катастрофе польского самолета не закончено, его обломки передать нельзя».

Об отношениях с Европой

«Россия заинтересована в ЕС как в партнере».

О патриотизме

«Государство будет поддерживать патриотизм как объединяющий фактор».

Об исламе и терроре

«Я бы предпочитал, чтобы действительно всуе не употребляли ислам рядом с террором».