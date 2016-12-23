Пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-трансляция

Глава государства в 12 раз проводит традиционную большую встречу с журналистами
Президент России Владимир Путин в пятницу проводит традиционную декабрьскую большую пресс-конференцию. Для него она станет двенадцатой. Встреча с журналистами была отложена на сутки — Владимир Путин принимал участие в церемонии прощания с послом России в Турции Андреем Карловым, убитым в Анкаре.
2016-12-23 14:48:00
«Лента.ру»: Не перегибает ли государство палку с развитием патриотизма? Закрываются выставки, отменяют оперы. Часто под патриотизмом скрывается хулиганство. Ранее говорилось о живодерстве. Может, в следующем году будет решен вопрос с бездомными животными? И еще — большая просьбаь — ужесточите наказание за живодерство — это единственный стоп-кран.
— В целом мы должны исходить из принципов гуманизма в обращении с животными. Решать такие проблемы нужно цивилизованными способами.
Государство будет поддерживать патриотизм. У нас нет более объединяющего начала. Хулиганов делить не стоит.
2016-12-23 14:44:00
«Курдистан-24»: Сегодня Россия играет большую роль на Ближнем Востоке. Какова позиция России насчет того, что курды иракского Курдистана встали на путь независимости?
— У нас всегда были особые, добрые отношения с курдским народом, у которого своя, сложная судьба. Мы можем констатировать, что курдские подразделения ведут себя очень мужественно и действуют эффективно в борьбе с терроризмом. Что касается суверенитета, мы будем действовать в рамках международного права. Право курдского народа следует реализовать, но тут важна позиция Ирака. Во внутренние иракские дела мы вмешиваться не собираемся.
2016-12-23 14:43:00
«Север-Пресс»: Ямал — это двигатель российской экономики, но нам не хватает дорог. Вопрос к вам как к самому осведомленному человеку: когда строить начнем? Второй вопрос о доходах некоторых регионов и перераспределении.
— Вам тоже нужна помощь, правда? Поэтому практика Минфина, которая называется «выравнивание доходов в регионах», является правильной. Если один регион получает сверхдоходы за счет ресурсов, мы должны помнить, что это общенациональные ресурсы. На сегодняшний день перераспределение необходимо для развития. Но нужно подталкивать регионы к увеличению собственных доходов.
Что касается конкретного инвестиционного проекта — он будет осуществлен тогда, когда будет признан экономически целесообразным. В целом это — хороший и важный для страны проект. Он будет разгружать Транссиб, откроет массу возможностей.
2016-12-23 14:37:00
«Кавказ сегодня»: Как вы считаете, стоит ли запретить упоминание в СМИ названия «Исламского государств» (запрещенная в России террористическая группировка)?
— Вы с Кавказа? Как вам можно что-либо запретить? (смеется). А вообще, я бы не стал употреблять слово «ислам» рядом со словом «терроризм», да.
2016-12-23 14:33:00
ГТРК Калининград: Официального названия Крымского моста до сих пор нет, какое название вы бы предложили? Мост довольно скоро достроят, что будет следующим суперпроектом? Может что-то в Калининграде?
— Я уже сказал, что мост будет носить такое имя, которое выберут люди. Поэтому вопросу можно провести голосование, референдум. Уже закрепилось название Керченский мост, пусть оно и будет.
Что касается Калининграда, тут вопрос энергетической безопасности. Европейские партнеры говорят о необходимости сближения, но при этом разрывают связи в этой сфере. Мы решим вопрос снабжения энергетикой Калининграда. В том числе за счет строительства электростанций. Кроме того — дорожное строительство и развитие инфраструктуры. Главное, что мы должны обеспечить — использование возможностей Калининграда, выдвинутого максимально в сторону наших европейских партнеров.
Кстати, что касается крымской энергетики. Черноморнефтегаз закончил работу при присоединению крымской газотранспортной системы к российской. Через 2-3 дня мы объявим о запуске газа в Крым. Предполагается строительство двух электростанций в Крыму — общая генерация составит около 2000 мВт. Это — большое событие для Крыма, надеюсь, мы крымчан порадуем в ближайшее время.
2016-12-23 14:30:00
«Искра», Пермский край: В ноябре все россияне переживали за Сергея Карякина, который достойно сражался в матче за шахматную корону. В одном из интервью шахматист выразил надежду, что такой интерес к шахматам, такая поддержка сохранится и в дальнейшем. Как будут развиваться шахматы в России?
— Не считаю себя вправе вмешиваться в решения муниципальных и региональных властей по таким вопросам. Это должны определять на месте. Но, в целом, мы можем гордиться своей шахматной школой.
Карякин играл здорово. Наш шахматист достойно представлял Россию. Уверен, его победы еще впереди.
2016-12-23 14:23:00
RT: Некоторые американцы говорят, что их предали результатами президентских выборов. Что не так? Что происходит с демократией? И еще вопрос. Недавно осудили Оксану Севастиди, она получила 7 лет за госизмену. Не слишком ли это жестоко за одно sms о составе с военной техникой?
Мне сложно комментировать судебное решение. Судебная власть у нас независимая, как во всех цивилизованных странах. Мне кажется, что это действительно достаточно жесткий подход. Но я не знаю деталей. Я постараюсь разобраться и посмотреть на суть претензий, которые были ей предъявлены судебной инстанцией.
Мы давно говорим о проблемах с демократией. Проблема прежде всего в архаичности выборной системы в США. За частью штатов сохраняются преференции. Почему так? Нужно спросить у американских законодателей. Но это дело США, а не наше. Это великая страна, она справится.
2016-12-23 14:20:00
«Мир»: Вопрос по ЕАЭС и интеграции. В Киргизии большинство фермеров — банкроты, как прокомментируете? Второй вопрос. Хабаровские живодерки шокировали всех. Может, стоит создать должность уполномоченного по правам животных?
— Права животных — это звучит красиво, но права есть только у владельцев животных. Вопросы связанные с человеческим отношениям к животным — несколько другая сфера. Сейчас есть предложения по ужесточению мер в этой сфере.
Всем странам ЕАЭС выгодно то, что мы делаем в плане интеграции. В целом объемы продаж киргизских товаров на рынке стран ЕАЭС увеличиваются. Это нужный и полезный процесс для всех стран союза. Пока есть нерешенные вопросы с соблюдение общих фитосанитарных норм в Кыргызстане.
Фото: ИЗЕСТИЯ/Павел Бедняков
2016-12-23 14:15:00
Польша: Я в прошлый раз задавал вопрос по следствию об авиакатастрофе. Вы сказали, что узнаете у следователей. Хотел бы спросить, что они ответили? В частности интересует вопрос о возвращении обломков Польше. Второй вопрос: Польша отдаляется от Европы. Ослабевание Европы — в интересах России?
— СК ведет расследование, до тех пор пока оно не закончено — обломки самолета ему нужны. Надо прекратить спекуляции на этот счет, произошла страшная трагедия. Я лично читал расшифровку, в которой зашедший в кабину пилота человек требует посадить самолет. Пилот отказывается, ссылаясь на погодные условия, но человек из окружения президента заявляет, что не может доложить об этом начальнику. Не надо использовать эту трагедию для нагнетания в межгосударственных отношениях. Мы хотим, чтобы нас был надежный, сильный и самостоятельный партнер.
Как бы не строились отношения внутри Европы, мы будем стремиться улучшать с ней отношения. Хотелось бы, чтобы Европа говорила одним голосом. Если с этим сложности — мы готовы говорить с каждым партнером по отдельности. В целом, внутреннее строение Европы — не наш вопрос.
2016-12-23 14:07:00
«За суверенитет России». Не пора ли провести импортозамещение в сфере консалтинга?
— Что касается консалтинга и рейтинговых агентств — непростой вопрос. Мы совершенно точно должны развивать эту сферу. Эти структуры должны быть абсолютно прозрачными, иначе из деятельность будет бессмысленна. Если мы такую структуру не создадим или она не будет признана, то сам бизнес понесет ущерб. Двигаться в этом направлении нужно. Будем работать.
2016-12-23 14:03:00
«РИА Новости»: Что будет с ценами на нефть? Достаточно ли $40-50 за баррель для России? Какая цена на нефть является оптимальной?
— Сегодня смотрел с утра — Brent — $55. Мы рассчитываем бюджет на 2017 год из $40 за баррель. Мы считали бюджет 2016 года из расчета 50, а он оказался 40, но в результате ситуация хуже стала в мире, а у нас лучше.
Во второй половине 2017 года излишки нефти с рынка уйдут и цены стабилизируются. У нас достаточно высокая полка добычи на конец текущего года. Сокращение абсолютно приемлемо, оно приведет к увеличению цен. Считаем, что сотрудничество в сфере сокращения полезно как для ОПЕК, так и для стран, которые не входят в картель.
2016-12-23 13:56:00
Информационный сайт 142: Федеральная трасса М-53-Байкал проходит через центр Кемерово. Мы готовы собрать средства на строительство объездной дороги, но их не хватит. Можно ли ожидать решения этой проблемы на федеральном уровне? Существует мнение, что уголь — это грязное топливо, от него надо отказаться. Каково ваше мнение по поводу кузбасского угля?
— Это комплексная проблема — развитие инфраструктуры и решение экологических вопросов. Мы всегда поддерживаем эти проекты. Посмотрим на предложения, которые поступают из регионов.
Много говорят об альтернативных источниках — водородное топливо, ветряки. И Россия, кстати, работает на этих направлениях. Но Еврокомиссия заявила о необходимости снизить субсидии по этим направлениям. Потому что они очень дорогие. Уголь продолжает быть важнейшей составляющей мировой энергетики. Его используют больше, чем нефти и газа. Мы должны работать надо экологичностью. Я знаю, что Кузбасс идет по этому пути за счет новейших технологий. Я уверен, что на этом пути нас и кузбасских шахтеров ждет хорошее будущее.
2016-12-23 13:50:00
«Первый канал»: Кроме налогов, есть и сборы, которые мы все платим. В том числе капитальный ремонт, медицина, образование, те же парковки в Москве. Ждать ли нам неожиданностей на этом направлении?
— Нужно разделить налоги и налоговые сборы. В России наиболее низкие налоги в мире.
Социальной справедливости можно достичь и не меняя плоскую налоговую шкалу. Например, за счет увеличения налога на дорогие транспортные средства и дорогую недвижимость.
Вторая составляющая - неналоговые сборы. Знаю ли я, что происходит? Конечно, знаю. Знаю ли я в деталях? Конечно, нет. Это устанавливается на уровне регионов и муниципалитетов. И это проблема. Правительству поручено создать реестр неналоговых платежей, чтобы нам ясно понимать, что происходит в регионах и муниципалитетах. Что касается регулирования, федерального уровня, мы заморозили рост тарифов. Но самый главный способ в этой сфере сдерживать рост тарифов — понижать инфляцию. В этом году она будет рекордно низкая в истории.
2016-12-23 13:45:00
Sputnik: Россия и Турция впервые смогли решать вопрос в Сирии без участия Запада. Я имею в виду Алеппо. Удастся ли России, Турции и Ирану выстоять против конфликта на Ближнем Востоке? Вы с Эрдоганом в октябре 2015 года договорились по Сирии. Сегодня, когда Россия и Турция снова начали процесс урегулирования — убили посла РФ в Анкаре. Кажется ли вам это совпадением?
— Убийство Андрея Карлова можно назвать покушением на Россию. Кроме того, я всегда скептически относился к тезису, что самолет Су-24 был сбит без прямого указа турецкого руководства. Однако теперь становится ясно, что проникновение деструктивных элементов в руководство армии и полиции Турции носит серьезный характер. При этом мы понимаем важность российско-турецких отношений и будем их развивать. Нам удавалось находить компромиссы после нормализации отношений, надеюсь, будем находить их и в будущем.
В урегулировании ситуации вокруг Алеппо очень большую роль сыграли президент Турции и руководство Ирана. И, не знаю, прозвучит ли это нескромно, без России это было бы невозможно. Так что наше сотрудничество действительно эффективно.
Мы предложили в качестве площадки для обсуждения вопросов примирения Астану, президент Назарбаев согласился предоставить эту площадку, все согласились.
2016-12-23 13:32:00
ТАСС: Украинский кризис заморозился. Где выход из тупика? Насколько эффективен «нормандский формат»? Как вы относитесь к перспективе введения безвизового режима между ЕС и Украиной?
УНИАН: Ваша страна задержала много украинцев. Режиссеры мира просят вас отпустить Сенцова. Я прошу выпустить украинского журналиста Романа Сущенко, это выглядит как политическое преследование. Понимаете ли вы, что даже когда вы уйдете на пенсию, украинцы будут считать русских оккупантами?
Хорошо было бы добиться того, чтобы на Донбассе украинскую армию не считали оккупантами. Вот о чем нужно думать. Что касается освобождения. Мы делаем все, чтобы удерживаемые с обеих сторон лица были освобождены. Чем более полным будет обмен, тем лучше. В свое время Порошенко высказал идею обмена всех на всех.
За этой формулой стоят некоторые детали, которые не устраивают представителей Донбасса. Есть значительно количество лиц, которые находятся в тюрьмах Украины и которых Киев не желает отпускать.
По поводу режиссеров и журналистов. Они должны заниматься только своим делом. Что нам делать, если кинорежиссер, а это доказано в суде, готовился совершить теракт? За что его отпускать, за то, что он режиссер?
Задержанных сотрудников военной разведки Украины никто не пытал и не бил. Они дают полный расклад, называют имена и фамилии командиров, задание и прочее. Они все выдают. Одно подтверждает другое. Надо это все прекратить. Если будет такая политическая воля, то можно решать и другие вопросы.
Что касается Минского процесса — его нельзя назвать очень эффективным. Он вялый, но другого у нас нет. Если мы и его лишимся, ситуация будет деградировать.
Поддерживаю введение безвизового режима для украинцев в странах Европы. Визовый механизм в Европе — это анахронизм. Но это будет серьезная нагрузка на европейский рынок труда. Если не будет дано право на работу, то люди, приезжающие в ЕС с Украины, должны будут работать нелегально. Это значит, что они не будут социально защищены. Если разрешать безвизовый въезд — надо разрешать и приезжать на работу.
2016-12-23 13:31:00
«Молодой ленинец»: У нас ряд категорий граждан выходят на пенсию досрочно. Нет ли необходимости реформировать этот институт? Что ждет пенсионеров в следующем году?
— В 90-х, в начале 2000-х у нас уровень пенсий был оторван от стажа и уровня зарплаты. Произошла такая «уравниловка» в этой сфере, и многие нам указывали на то, что это несправедливо. Были произведены соответствующие изменения. Получившаяся в результате система основана на трех элементах: стаж, уровень зарплаты, возраст, с которого человек решил оформить себе пенсию. Эти три элемента лежат в основе современной пенсионной системы. Они будут неизменными, и мы на них будем основываться.
Да, досрочный выход на пенсию требует дополнительного внимания. У нас много категорий граждан, выходящих а пенсию досрочно. Любые нововведения в этой сфере должны обсуждаться публично и приниматься после тщательного анализа. Что касается следующего года, то мы как и планировали, всем категориям пенсионеров выплатим по 5 тыс. рублей. Кроме того, в бюджет заложены средства, чтобы проиндексировать пенсии по старости и социальные пенсии.
Фото: ИЗЕСТИЯ/Павел Бедняков
2016-12-23 13:23:00
«Общество и экология»: 2017 год объявлен годом экологии. 27 декабря будет проведен Госсовет по теме экологического развития России для будущих поколений. Не провалят ли чиновники предстоящий год экологии? 2013 год, который вы также объявляли годом экологии, был провален. Можно ли сделать так, что бы при посольствах РФ открылись экологические отделы, которые формулировали бы внутреннюю политику России на внешнем уровне? Не пора ли изменить сетку вещания телеканалов в сторону экологического и патриотического воспитания?
— Вот вы сказали, что в 2013-м году мы все провалили, а с другой вы говорите о том, что многое делаем, чтобы сохранить природу. Мы свои обязательства выполним, об остальных ничего сказать не могу. В рамках нашей внутренней политики экология остается одной из важнейших сфер. Мы должны оставить нашим детям процветающую в плане экологии страну. Меня очень беспокоит загрязнение. Есть определенный план у правительства, мы будем его придерживаться. Другая проблема —сохранение лесов. Если мы не будем заботиться о лесах, у нас вообще ничего не останется. Это требует очень серьезного, вдумчивого анализа. Хочу поблагодарить и вас за вашу работу. Будем работать, в том числе и с вами. Я вас приглашаю на заседание Госсовета.
2016-12-23 13:20:00
ВВС: Прокомментируйте заявления о хакерских атаках на США, которые, как говорил Обама, повлиял на президентские выборы и о которых говорилось, что вы за этим стоите. Вам не кажется, что возможна новая гонка вооружений в связи с обострением риторики?
— Гонка вооружений началась после выхода США из договора по ПРО. Не мы это придумали, мы вынуждены отвечать на вызов. Мы продвинулись достаточно далеко по этому направлению. Мы делаем все в рамках договоренностей, ничего не нарушаем. Совсем недавно американские наблюдатели сидели на наших ядерных заводах. Никто об этом не подзабыл?
Если уж кто-то разгоняет эту гонку, то точно не мы. Но хочу подчеркнуть, что мы не пойдем на то, чтобы тратить ресурсы, которые нам не по карману. Планка будет сохранена. У нас к 2021 году должно быть 70% новых вооружений. Нас все устраивает.
Что касается вмешательства. Проигравшая сторона всегда ищет виноватых на стороне. Все время забывают о главном. Пусть какие-то хакеры вскрыли почту Демпартии. Но кто знает, кто это сделал? Но разве это главное? Главное — это суть информации, предоставленной хакерами. Вместо того, чтобы извиниться перед избирателями, начали выяснять, кто провел атаки.
2016-12-23 13:14:00
«Алтайская правда»: Как решается проблема долгов по кредитам? Планирует ли государство поддерживать такие регионы, как наш, которые не влезают в долги, проводят взвешенную финансовую политику, планирует ли дать самостоятельности регионам?
— Правительство поддерживает все регионы. Регионам-донорам также стараемся помочь, взять ту же Москву и область, Петербург. Есть и другие примеры. Что касается задолженности регионов — это вопрос серьезный. Задолженность должна быть не больше 50% собственных доходов. В этом смысле Алтайский край проводит высокопрофессиональную политику. Но в целом задолженность регионов свыше 2 трлн рублей. Првительство принимает шаги, чтобы решить эту проблему, перекредитует регионы, забирает у них долги, взятые у коммерческих банков. Эта работа будет продолжена. В следующем году также предусматриваются ресурсы на эти цели.
2016-12-23 13:10:00
«Советский спорт»: Переживаем за спортивные судьбы страны. После двух докладов Макларена ряд чиновников пережили увольнение или перемещение. Можно ли говорить об очищении кадров? WADA может быть реформировано? Кто-то придет ему на смену?
— В России никогда не было никакой госсистемы допинга. У нас, так же как и в любой другой стране, есть с этим проблемы. Мы должны признать это и сотрудничать со всеми международными организациями. Надеюсь, что изменения в кадровой структуре помогут изменить положение дел. Если говорить об информаторах WADA, вот этот сбежавший в США человек раньше работал в Канаде, а потом приехал сюда и таскал сюда всякую гадость, превратил это в личный бизнес, заставлял людей принимать допинг. Потом удрал, не смогли его посадить просто. Его и там как любого негодяя бросят. Никому такие не нужны.
Мы должны бороться с допингом, думая при этом о здоровье спортсменов. Оценки деятельности WADA давать не буду. Но уверен, что их деятельность должна быть прозрачной, понятной и проверяемой.
2016-12-23 13:05:00
Вологда: Вопрос об импортозамещении. Если с ним получится, мы победим, если не получится, будет все плохо. Не считаете ли вы нужным создать в России клуб наиболее ярких представителей бизнеса, которые в этом направлении добились успеха?
— Мы точно победим, по линии промышленности закупки по импорту сократились на 10%. У нас очень серьезные шаги в сфере импортозамещения в фармацевтической промышленности, химической промышленности, легкой промышленности, тяжелом машиностроении. Реально пошли серьезные структурные изменения. Важно достигнуть технологической независимости. В этом году с ростом сельхозпроизводства снизилась инфляция. Мы не собираемся изолироваться, российская экономика должна быть частью мировой.
«Мы сильнее любого агрессора, и это так»: пресс-конференция президента. Фотолента
2016-12-23 12:55:00
«Россия 24»: Мы видим как люди в мире голосуют против сложившихся систем, старых элит. Обсуждали ли вы это со своими коллегами? К чему мы движемся? На своей прощальной конференции президент США Барак Обама заявил, что вам симпатизируют 37% республиканцев. По его словам, Рейган бы в гробу перевернулся, если бы узнал об этом. Как вы себя ощущаете в кресле самого влиятельного человека в мире?
— Неоднократно высказывался на эту тему. Руководство американской Демпартии пытается свалить ошибки своего руководства на внешние факторы. Партия провалилась не только на президентских выборах, напомню, республиканцы побеждают везде. В этом всем тоже мы виноваты? Есть разрыв между элитами и тем, что называется народными массами. То, что часть избирателей Республиканской партии поддерживают российского президента, я даже не принимаю на свой счет. Это значит, что у значительной части американского народа есть солидарность в том, как должен быть устроен мир, на базе взаимной симпатии народов друг к другу.
Не знаю, кто бы там перевернулся в гробу, Рейган, думаю, порадовался бы, что представители его партии побеждают везде. И порадовался бы за нового президента. А вот выдающиеся деятели истории из числа демократов перевернулись бы в гробу, Рузвельт точно. В самые тяжелые годы он сплотил нацию, а сегодняшняя администрация разделяет ее. За Трампа не проголосовали два выборщика, а за Клинтон четыре. Они по всем фронтам проигрывают и ищут виноватых на стороне. Нужно уметь проигрывать достойно.
2016-12-23 12:47:00
ИА «Крыминформ»: Расскажите, как развивается Крым? Программа по развитию до 2020 года не то чтобы буксует, но, прямо скажем, не блещет. У нас объективная причина для паузы в развитии — нехватка энергоресурсов. Как бы вы назвали Керченский мост? Для нас он Крымский мост. Но люди в Москве могут называть его иначе. Как его назовут?
— Вы сказали — Керченский мост. Я придумал его строить, а вы придумали как назвать. Такие проекты были еще в царские времена. Мост пригодится для развития российско-украинских связей в будущем.
Если говорить об интеграции. Юридически и экономически не все лежит на стороне федерации. Федерация дает деньги, но надо уметь ими грамотно распорядиться. Этот процесс происходит, и происходит хорошими темпами. В целом будет небольшой рост промышленного производства по стране, 0,7-0,9 процента. А в Крыму промышленный рост 6%, Севастополе — 25.
Будем вместе с вами ритмично работать.
Фото: ИЗЕСТИЯ/Павел Бедняков
2016-12-23 12:43:00
The Wall Street Journal: Вчера вы говорили об укреплении боевого потенциала армии, не могли бы вы подробнее рассказать об этом? Как прокомментируете заявления Трампа (избранного президента США) о ядерном оружии?
— Тут нет никакой новизны, он давно говорил о необходимости укрепления ядерной безопасности, укреплении ВС США.
Вчера я говорил, что Россия сильнее любого потенциального агрессора. В силу модернизации наших вооруженных сил, в силу нашей истории и в силу сегодняшнего состояния нашего общества. Мы проделали большую работу по модернизации ракетно-ядерного потенциала наших вооруженных сил. Мы действуем в строгом соответствии со всеми нашими договоренностями, в том числе в рамках СНВ-3.
В 2001 году США в одностороннем порядке вышли из договора по ПРО, являвшегося краеугольным камнем всей системы международной безопасности. Нам было сказано, что это делается не против нас. Мы предупредили, что нам придется усилить наш ракетный потенциал. Да, ракет, подлодок и авианосце у США больше, мы не спорим. Мы просто говорим, что мы сильнее любого агрессора — и это так.
2016-12-23 12:41:00
The Wall Street Journal: Планируется ли провести досрочные президентские выборы в России в 2017 году?
— Возможно, но не целесообразно.
2016-12-23 12:36:00
«Интерфакс»: Мы на протяжении пяти лет выполняем майские указы. Продажа такого большого пакета «Роснефти» пойдет на выполнение майских указов? Готова ли страна продавать пакеты акций в других крупных компаниях?
— На ваш вопрос можно отвечать до утра. Он связан как с бюджетом, так и с выполнением майских указов. Если говорить о бюджете — мы исходим из консервативных установок, то есть из $40 за баррель. У нас полностью заложены все средства, все деньги для исполнения социальных обязательств, в том числе — майских указов президента 2012 года.
Мы продаем части пакетов акций государственных предприятий не потому что не хватает денег на бюджетные расходы. Мы делаем это, так как это улучшает структуру экономики, повышает качество управления компаниями. И это предусмотрено в доходной части бюджета.
2016-12-23 12:33:00
«Эхо Москвы»: В тексте послания вы упомянули, что нельзя превращать большие антикоррупционные дела в «шоу». Есть масса примеров. Не кажется ли вам, что большие коррупционные дела превращаются в имитацию? Вы следите за ходом дела об убийстве Немцова?
— Я слежу за всеми громкими делами, в том числе и за расследованием убийства Немцова. И, конечно, считаю, что виновные должны быть найдены. В том, что люди, находящиеся в правоохранительных органах, могут совершать тяжелые правонарушения, ничего удивительного нет. Возьмите убийство нашего посла в Турции. Вспомните, кто его убил.
Что касается Алексея Улюкаева (экс-главу Минэка. — «Известия»), то я с ним не разговаривал. Разберется суд, но того, что я знаю, для утраты доверия, этого достаточно.
Фото: ИЗЕСТИЯ/Павел Бедняков
2016-12-23 12:27:00
«Бизнес Online»: В стране растет число проблемных банков. ЦБ постоянно отзывает лицензии. Этот процесс затронул и Татарстан. Физическим лицам вклады вернутся. А малые предприятия и малый бизнес? Они в третьей очереди, они банкротятся. Может по аналогии с АСВ можно создать какую-то организацию для юридических лиц? Нужны ли небольшие региональные банки?
— Линию ЦБ на оздоровление финансовой системы поддерживают практически все — как эксперты, так и на международном уровне. Нет тех, кто считает эту стратегию ошибочной. Она прежде всего направлена на обеспечение интересов вкладчиков. Из «прачечных» по отмыванию денег ничего не получится, вкладчики будут страдать.
Насколько мне известно, ЦБ активно работает с правительством Татарстана. Татарстан — один из лидеров среди наших регионов.
Законом предусмотрен соответствующий порядок работы. Безусловно, мы должны будем внимательно посмотреть на то, как поддержать малый и средний бизнес, промышленность. Нам нужна сеть небольших региональных банков.
2016-12-23 12:17:00
«Аргументы и факты»: Все говорят о том, что мир стоит на пороге технологических изменений. Есть ощущение, что в некоторых секторах наше отставание от других стран только усугубляется. Например в сфере информационных технологий.
— Некоторые эксперты считают, что наша экономика не восприимчива к таким сферам. Я так не считаю. Правительство предпринимает шаги для того, чтобы преобразовать экономику. Пока в целом мы вкладываем в высокотехнологичные сферы меньше, чем в другие. Но настройка все таки дает о себе знать. У нас готовится комплексный план развития экономики, создаются территории опережающего развития, высокотехнологичные зоны с льготными режимами. Это дает о себе знать. У нас экспорт технологий несколько лет назад был практически нулевой. Сейчас мы экспортируем таких продуктов на $7 млрд. Теперь же мы, к примеру, оружие экспортируем на $14,5 млрд.
Многие отрасли являются абсолютно конкурентоспособными. Пока они выглядят как точки роста, но во многих направлениях мы являемся лидерами — в ядерных технологиях, ракетно-космической сфере, военных технологиях. Правительству поставлена задача трансформировать наши успехи в оборонке и в гражданской сфере.
2016-12-23 12:14:00
ИА «Светич»: Вопрос про субсидии для российского сельхозмашиностроения. Насколько актуальной считаете такую поддержку? Будет ли она продолжена?
— Антикризисная мера не может быть постоянной, она призвана помочь справиться с текущими проблемами и выйти на тропу устойчивого развития. Сельхозмашиностроение демонстрирует хорошие темпы роста, это одна из отраслей, которая вытягивает ВВП. Но при этом нам нужно исходить из того, что отрасли должны жить на естественном спросе, а не на субсидиях. В связи с ростом доходов сельхозпредприятий будет расти и спрос, будет поддерживаться сельскохозяйственное машиностроение.
Фото: ИЗЕСТИЯ/Павел Бедняков
2016-12-23 12:03:00
Радиостанция «Маяк»: Заканчивается год. Хотелось бы понять, в каком состоянии находится российская экономика?
— Вопрос традиционный и естественный, мы смотрим на результаты нашей работы за уходящий год. Они познаются в сравнении. Надо посмотреть на показатели 2015-го года и сравнить с показателями текущего. Мы рассмотрели их с экспертами.
В прошлом году по ВВП у нас был спад 3,7 процента . В этом году спад будут минус 0,5-0,6. За счет чего происходит рост? За счет роста в машиностроении, легкой перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, химической промышленности. Динамика хорошая и надо ее сохранить.
Что касается инфляции, она была достаточно высокой. Связано это было с так называемым импортозамещением, возникли некоторые диспропорции на рынке. Но мы теперь наблюдаем хорошую динамику. Инфляция снижается.
Дефицит бюджета в прошлом году был 2,6. В этому году он будет выше. За 10 месяцев был 2,4, будет 3,7, вполне приемлемая величина. При этом баланс внешней торговли — более $70 млрд.
Резервы правительства остаются на уровне $100 млрд, золотовалютные резервы ЦБ подросли — 385 с небольшим млрд. Это хорошая подушка безопасности. Кроме того, растет погрузка на транспорте, это свидетельствует о росте промышленности.
В целом мы двигаемся в рамках плана, который был предъявлен обществу.
2016-12-23 12:03:00
Можно ожидать, что пресс-конференция начнется с вопроса об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, из-за которого общение главы государства с журналистами пришлось перенести на день.
2016-12-23 11:58:00
Владимир Путин прерывал практику ежегодных встреч с журналистами лишь на тот период, когда занимал пост премьер-министра — с мая 2008 года по май 2012 года.
2016-12-23 11:54:00
Первые семь пресс-конференций проходили в 14-м корпусе Кремля. После его демонтажа общение президента с прессой проводится в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.
2016-12-23 11:48:00
Общение Путина с представителями СМИ начнется в полдень по московскому времени. Обычно в самый разгар диалога президент отказывается от услуг пресс-секретаря и сам выбирает тех, кто задаст вопрос.
2016-12-23 11:43:00
Песков также отметил, что российско-американские отношения и выборы в США тоже наверняка будут представлять большой интерес для журналистов.
Фото: ИЗЕСТИЯ/Павел Бедняков
2016-12-23 11:37:00
По мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, большое внимание на сегодняшней встрече будет уделено международной обстановке.
«Это Сирия. И в контексте Сирии очень многих интересует процесс развития наших Вооруженных сил», — привел он пример.
2016-12-23 11:29:00
У пресс-конференции нет временного регламента. Владимир Путин сам решает, когда завершить беседу с журналистами. Самой короткой по времени стала встреча в 2001 году — 1 час 33 минуты. Самой долгой стала пресс-конференция 2008 года — президент отвечал на вопросы 4 часа 40 минут. В прошлом декабре пресс-конференция заняла 3 часа 8 минут.
Фото: ИЗЕСТИЯ/Павел Бедняков
2016-12-23 11:25:00
На пресс-конференции присутствуют журналисты из разных регионов. Некоторые из корреспондентов одеты в национальную одежду. Так, журналист крымского татарского издания пришел в рубашке с национальным орнаментом. В зале присутствует журналист с характерным головным национальным убором — из Иракского Курдистана.
2016-12-23 11:20:00
Как заявлял ранее Дмитрий Песков, большая пресс-конференция, как и «Прямая линия» (ответы на вопросы россиян в прямом телеэфире), позволяет Владимиру Путину актуализировать знания о стране и мире. Он отмечал, что подготовка к таким мероприятиям длится несколько суток и «держит в тонусе» многих министров.
2016-12-23 11:16:00
Некоторые журналисты пришли на пресс-конференцию с плакатами. Одна из корреспондентов держит в руках плакат, на котором изображены Владимир Путин, избранный президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты Франции, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, заявившая накануне о желании отменить антироссийские санкции.
Фото: ИЗЕСТИЯ/Павел Бедняков
2016-12-23 11:12:00
По мнению руководителя фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, существует принципиальное отличие пресс-конференции президента России от послания. Политолог отмечает, что послание, от которого ждут многого, оказывается компромиссным документом, который адресован элитам.
«Многие говорили, что в недавнем послании не было ничего для пенсионеров, хотя, казалось бы, это главная электоральная опора действующей власти», — рассказал «Известиям» Виноградов.
2016-12-23 11:09:00
Политолог Олег Матвейчев рассказал «Известиям» о том, какие вопросы журналисты могут задать президенту России сегодня в ходе большой пресс-конференции.
По его мнению, прозвучат вопросы о ситуации в Сирии, развитии отношений России с Украиной и Турцией. Однако доминировать будут вопросы внутриполитической повестки, уверен эксперт.
«Проблем много, всё, что сейчас активно обсуждается в СМИ, поднимут и на пресс-конференции. Не обойдут стороной отравления «Боярышником», —уверен Матвейчев.
2016-12-23 11:03:00
Дмитрий Песков прогнозирует не конкретные вопросы журналистов, а темы пресс-конференции. По его мнению, главной темой, как и в предыдущие годы, станет внутрироссийская жизнь.
Фото: ИЗЕСТИЯ/Павел Бедняков
2016-12-23 11:00:00
В пресс-конференции принимают участие около 1,5 тыс. журналистов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил уверенность, что все они с пониманием отнеслись к переносу пресс-конференции.