Пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-трансляция

ТАСС: Украинский кризис заморозился. Где выход из тупика? Насколько эффективен «нормандский формат»? Как вы относитесь к перспективе введения безвизового режима между ЕС и Украиной?



УНИАН: Ваша страна задержала много украинцев. Режиссеры мира просят вас отпустить Сенцова. Я прошу выпустить украинского журналиста Романа Сущенко, это выглядит как политическое преследование. Понимаете ли вы, что даже когда вы уйдете на пенсию, украинцы будут считать русских оккупантами?​​​​​​​

Хорошо было бы добиться того, чтобы на Донбассе украинскую армию не считали оккупантами. Вот о чем нужно думать. Что касается освобождения. Мы делаем все, чтобы удерживаемые с обеих сторон лица были освобождены. Чем более полным будет обмен, тем лучше. В свое время Порошенко высказал идею обмена всех на всех.



За этой формулой стоят некоторые детали, которые не устраивают представителей Донбасса. Есть значительно количество лиц, которые находятся в тюрьмах Украины и которых Киев не желает отпускать.

По поводу режиссеров и журналистов. Они должны заниматься только своим делом. Что нам делать, если кинорежиссер, а это доказано в суде, готовился совершить теракт? За что его отпускать, за то, что он режиссер?

Задержанных сотрудников военной разведки Украины никто не пытал и не бил. Они дают полный расклад, называют имена и фамилии командиров, задание и прочее. Они все выдают. Одно подтверждает другое. Надо это все прекратить. Если будет такая политическая воля, то можно решать и другие вопросы.

Что касается Минского процесса — его нельзя назвать очень эффективным. Он вялый, но другого у нас нет. Если мы и его лишимся, ситуация будет деградировать.

Поддерживаю введение безвизового режима для украинцев в странах Европы. Визовый механизм в Европе — это анахронизм. Но это будет серьезная нагрузка на европейский рынок труда. Если не будет дано право на работу, то люди, приезжающие в ЕС с Украины, должны будут работать нелегально. Это значит, что они не будут социально защищены. Если разрешать безвизовый въезд — надо разрешать и приезжать на работу.