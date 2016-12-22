Реквием по Герою: прощание с Андреем Карловым

В Москве простились с послом Андреем Карловым, который был убит на фотовыставке в Анкаре 19 декабря. Церемония прощания прошла в здании МИДа на Смоленской площади, а отпевание дипломата в храме Христа Спасителя совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее Владимир Путин подписал указ о присвоении Андрею Карлову звания Героя России. Награда была посмертно присвоена ему «за проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации».

О том, как прошла церемония прощания с Карловым, — в фотоленте «Известий».



Прощание с Андреем Карловым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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