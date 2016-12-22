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Реквием по Герою: прощание с Андреем Карловым

О том, как прошла церемония прощания с послом России в Турции, — в фотоленте «Известий»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В Москве простились с послом Андреем Карловым, который был убит на фотовыставке в Анкаре 19 декабря. Церемония прощания прошла в здании МИДа на Смоленской площади, а отпевание дипломата в храме Христа Спасителя совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее Владимир Путин подписал указ о присвоении Андрею Карлову звания Героя России. Награда была посмертно присвоена ему «за проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации».

О том, как прошла церемония прощания с Карловым, — в фотоленте «Известий».

Прощание с Андреем Карловым

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Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Реквием по Герою: прощание с Андреем Карловым

Реквием по Герою: прощание с Андреем КарловымО том, как прошла церемония прощания с послом России в Турции, — в фотоленте «Известий»

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