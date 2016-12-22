Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
23 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Россия простилась с Героем

В Москве состоялась церемония прощания с убитым в Турции послом РФ Андреем Карловым

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Россия простилась с послом Андреем Геннадьевичем Карловым, посмертно удостоенным званием Героя России. На гражданскую панихиду в Министерство иностранных дел на Смоленскую площадь съехались все первые лица государства, депутаты, сенаторы, ученые, российские дипломаты и иностранные послы. Еще ранним утром за несколько часов до начала церемонии у главного входа в МИД первым, что бросалось в глаза, были венки, выполненные в цветах турецкого флага. Ровно в 10 часов заиграл военный оркестр, а между тем на прощание с Андреем Карловым всё продолжали приходить люди.

Президент России Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев, глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров и другие представители российского руководства собрались в МИДе, чтобы отдать дань памяти погибшему Андрею Карлову. Владимир Путин с букетом красных роз прошел сквозь толпу и простился с Андреем Геннадьевичем. Глава государства не стал выступать с официальной речью, выразив свои соболезнования лично вдове погибшего дипломата Марине Карловой.

Произнося слова прощания, глава МИДа Сергей Лавров подчеркнул, что все, кто знал Андрея Карлова и работал с ним, отмечали его «несвойственные привычному образу чиновника» человеческие качества — «доброту, отзывчивость». После выступления министр ненадолго присел рядом с вдовой погибшего дипломата, выражая ей свое сочувствие. Ректор МГИМО Анатолий Торкунов отметил, что для него прощание с Андреем Карловым, которого он хорошо знал, — это прощание с частичкой его жизни. По словам ректора, Турция была для убитого дипломата большим и серьезным вызовом, а сам «Андрей Геннадьевич делал всё возможное, чтобы двусторонние отношения России и Турции сохранялись». Анатолий Торкунов сообщил, что в МГИМО было принято решение учредить для студентов стипендию имени Андрея Карлова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Как признался «Известиям» председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, те чувства, которые испытывали пришедшие проститься с послом и особенно сотрудники МИДа, невозможно передать словами.

— Это трагедия, в которой есть все измерения — личная трагедия семьи, посольства, МИДа и, без всякого сомнения, трагедия всей страны. Потому что эти пули предназначались не лично человеку с такой фамилией и должностью, они предназначались всем нам — России, которая многих не устраивает, которую пытаются сдерживать, отстранять, всеми силами остановить в нашем понимании того, как должен быть устроен мир, и в нашем стремлении сделать этот мир в равной степени безопасным и комфортным для всех без исключения стран и народов. Есть много политических сил, устремленных в другом направлении. Они хотят устраивать мир под себя, под свои интересы, под то, чтобы в мире были главные и неглавные, равные и неравные. Это та модель, с которой боролся Андрей Геннадьевич Карлов, работая в Турции — на очень важном и перспективном направлении для России, хотя и неизмеримо сложном. Во многом благодаря ему лично удавалось находить точки соприкосновения, несмотря на всё то, что расталкивало нас в разные стороны. Отныне любые успехи российской внешней политики, не только на турецком направлении, будут посвящены тому делу, которому отдал жизнь Андрей Геннадьевич. В этом нет никакого пафоса, все, а я тоже себя по-прежнему считаю мидовцем, дипломатом, все мы именно так ощущаем эту трагедию, — сказал Константин Косачев.

Сенатор отметил, что Анкара «моментально дала согласие на приезд российской следственной группы и сейчас обеспечивает все условия для ее работы», и это внушает надежды на справедливое и честное расследование.

— Трудно сказать, как будет продвигаться следствие. Это зависит от того, кто стоит за убийцей. Хочется верить, что к этому теракту ни в какой мере не причастны официальные турецкие власти — во всяком случае, нет оснований предполагать обратное. И тогда расследование будет быстрым, оперативным и эффективным. Если мы почувствуем, что возникают какие-то проблемы, это даст повод для последующих умозаключений. Но пока об этом речи не идет. Мы рассчитываем, что в конечном итоге, перевернув все камни, сможем вместе с Турцией — не параллельно — совместным курсом двигаться вперед в решении тех проблем, с которыми сталкиваемся, — заключил Константин Косачев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Когда смолк оркестр, перед входом в МИД, образовав коридор, выстроились военные. На всех флагах развевались черные ленты. На пронизывающем ветру, под нависшими над Москвой серыми облаками из дверей министерства медленно и торжественно вынесли гроб с телом Андрея Карлова. «Андрей навсегда останется в нашей памяти...» — эти слова звучали из уст политиков, родственников и друзей Андрея Карлова и в здании министерства и в ходе траурной процессии.

Отпевание Андрея Карлова совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя.

— Жизнь Андрея Геннадьевича завершилась трагически. Он войдет в историю нашего Отечества как посол России, погибший на боевом посту. Таких совсем немного. Он будет среди таких героев навсегда в истории нашего народа. В человеческих жизненных категориях эта кончина его обессмертила, — сказал патриарх.

В храме собрались несколько сотен человек — в основном родные, близкие и коллеги погибшего дипломата. Там уже не звучали речи политиков и чиновников. Среди присутствовавших на отпевании были и обычные москвичи, не знавшие Андрея Карлова лично, но решившие отдать долг памяти убитому террористом человеку. 

Россия простилась с Героем.

Читайте также:

Реквием по Герою: прощание с Андреем Карловым

Имя убитого посла Андрея Карлова внесли на памятную доску МИДа

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Россия простилась с Героем

Россия простилась с ГероемВ Москве состоялась церемония прощания с убитым в Турции послом РФ Андреем Карловым

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Дмитрий Данилов

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Лео Бокерия

академик

Все мнения

Мнение

Виктор Озеров

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке