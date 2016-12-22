Россия простилась с Героем.

Россия простилась с послом Андреем Геннадьевичем Карловым, посмертно удостоенным званием Героя России. На гражданскую панихиду в Министерство иностранных дел на Смоленскую площадь съехались все первые лица государства, депутаты, сенаторы, ученые, российские дипломаты и иностранные послы. Еще ранним утром за несколько часов до начала церемонии у главного входа в МИД первым, что бросалось в глаза, были венки, выполненные в цветах турецкого флага. Ровно в 10 часов заиграл военный оркестр, а между тем на прощание с Андреем Карловым всё продолжали приходить люди.

Президент России Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев, глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров и другие представители российского руководства собрались в МИДе, чтобы отдать дань памяти погибшему Андрею Карлову. Владимир Путин с букетом красных роз прошел сквозь толпу и простился с Андреем Геннадьевичем. Глава государства не стал выступать с официальной речью, выразив свои соболезнования лично вдове погибшего дипломата Марине Карловой.

Произнося слова прощания, глава МИДа Сергей Лавров подчеркнул, что все, кто знал Андрея Карлова и работал с ним, отмечали его «несвойственные привычному образу чиновника» человеческие качества — «доброту, отзывчивость». После выступления министр ненадолго присел рядом с вдовой погибшего дипломата, выражая ей свое сочувствие. Ректор МГИМО Анатолий Торкунов отметил, что для него прощание с Андреем Карловым, которого он хорошо знал, — это прощание с частичкой его жизни. По словам ректора, Турция была для убитого дипломата большим и серьезным вызовом, а сам «Андрей Геннадьевич делал всё возможное, чтобы двусторонние отношения России и Турции сохранялись». Анатолий Торкунов сообщил, что в МГИМО было принято решение учредить для студентов стипендию имени Андрея Карлова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Как признался «Известиям» председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, те чувства, которые испытывали пришедшие проститься с послом и особенно сотрудники МИДа, невозможно передать словами.

— Это трагедия, в которой есть все измерения — личная трагедия семьи, посольства, МИДа и, без всякого сомнения, трагедия всей страны. Потому что эти пули предназначались не лично человеку с такой фамилией и должностью, они предназначались всем нам — России, которая многих не устраивает, которую пытаются сдерживать, отстранять, всеми силами остановить в нашем понимании того, как должен быть устроен мир, и в нашем стремлении сделать этот мир в равной степени безопасным и комфортным для всех без исключения стран и народов. Есть много политических сил, устремленных в другом направлении. Они хотят устраивать мир под себя, под свои интересы, под то, чтобы в мире были главные и неглавные, равные и неравные. Это та модель, с которой боролся Андрей Геннадьевич Карлов, работая в Турции — на очень важном и перспективном направлении для России, хотя и неизмеримо сложном. Во многом благодаря ему лично удавалось находить точки соприкосновения, несмотря на всё то, что расталкивало нас в разные стороны. Отныне любые успехи российской внешней политики, не только на турецком направлении, будут посвящены тому делу, которому отдал жизнь Андрей Геннадьевич. В этом нет никакого пафоса, все, а я тоже себя по-прежнему считаю мидовцем, дипломатом, все мы именно так ощущаем эту трагедию, — сказал Константин Косачев.

Сенатор отметил, что Анкара «моментально дала согласие на приезд российской следственной группы и сейчас обеспечивает все условия для ее работы», и это внушает надежды на справедливое и честное расследование.

— Трудно сказать, как будет продвигаться следствие. Это зависит от того, кто стоит за убийцей. Хочется верить, что к этому теракту ни в какой мере не причастны официальные турецкие власти — во всяком случае, нет оснований предполагать обратное. И тогда расследование будет быстрым, оперативным и эффективным. Если мы почувствуем, что возникают какие-то проблемы, это даст повод для последующих умозаключений. Но пока об этом речи не идет. Мы рассчитываем, что в конечном итоге, перевернув все камни, сможем вместе с Турцией — не параллельно — совместным курсом двигаться вперед в решении тех проблем, с которыми сталкиваемся, — заключил Константин Косачев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Когда смолк оркестр, перед входом в МИД, образовав коридор, выстроились военные. На всех флагах развевались черные ленты. На пронизывающем ветру, под нависшими над Москвой серыми облаками из дверей министерства медленно и торжественно вынесли гроб с телом Андрея Карлова. «Андрей навсегда останется в нашей памяти...» — эти слова звучали из уст политиков, родственников и друзей Андрея Карлова и в здании министерства и в ходе траурной процессии.

Отпевание Андрея Карлова совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя.

— Жизнь Андрея Геннадьевича завершилась трагически. Он войдет в историю нашего Отечества как посол России, погибший на боевом посту. Таких совсем немного. Он будет среди таких героев навсегда в истории нашего народа. В человеческих жизненных категориях эта кончина его обессмертила, — сказал патриарх.

В храме собрались несколько сотен человек — в основном родные, близкие и коллеги погибшего дипломата. Там уже не звучали речи политиков и чиновников. Среди присутствовавших на отпевании были и обычные москвичи, не знавшие Андрея Карлова лично, но решившие отдать долг памяти убитому террористом человеку.



Россия простилась с Героем.