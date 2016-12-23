«Мы сильнее любого агрессора, и это так»: пресс-конференция президента

Президент России Владимир Путин проводит ежегодную пресс-конференцию, в ходе которой отвечает на вопросы представителей не только российских, но и иностранных СМИ.

Журналисты задали главе государства вопросы о ситуации в экономике, положении сельского хозяйства, развитии и внедрении новых технологий, российско-американских отношениях, кризисе на Украине и возможности введения безвизового режима с Европой для украинцев, расследовании убийства Бориса Немцова, возобновлении партнерских отношений с Турцией и по другим темам.

Касаясь оборонного потенциала России, Владимир Путин еще раз подчеркнул, что у РФ хорошие позиции: «Мы сильнее любого агрессора, и это так».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в центре внимания на пресс-конференции окажутся жизнь внутри страны, социальная составляющая, а также международная повестка.

Пресс-конференция Владимира Путина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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