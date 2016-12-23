«Мы сильнее любого агрессора, и это так»: пресс-конференция президента

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов об экономической ситуации в стране, внутренней и внешней политике
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Президент России Владимир Путин проводит ежегодную пресс-конференцию, в ходе которой отвечает на вопросы представителей не только российских, но и иностранных СМИ.
Журналисты задали главе государства вопросы о ситуации в экономике, положении сельского хозяйства, развитии и внедрении новых технологий, российско-американских отношениях, кризисе на Украине и возможности введения безвизового режима с Европой для украинцев, расследовании убийства Бориса Немцова, возобновлении партнерских отношений с Турцией и по другим темам.
Касаясь оборонного потенциала России, Владимир Путин еще раз подчеркнул, что у РФ хорошие позиции: «Мы сильнее любого агрессора, и это так».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в центре внимания на пресс-конференции окажутся жизнь внутри страны, социальная составляющая, а также международная повестка.
Пресс-конференция Владимира Путина