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«Мы сильнее любого агрессора, и это так»: пресс-конференция президента

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов об экономической ситуации в стране, внутренней и внешней политике

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин проводит ежегодную пресс-конференцию, в ходе которой отвечает на вопросы представителей не только российских, но и иностранных СМИ.

Журналисты задали главе государства вопросы о ситуации в экономике, положении сельского хозяйства, развитии и внедрении новых технологий, российско-американских отношениях, кризисе на Украине и возможности введения безвизового режима с Европой для украинцев, расследовании убийства Бориса Немцова, возобновлении партнерских отношений с Турцией и по другим темам.

Касаясь оборонного потенциала России, Владимир Путин еще раз подчеркнул, что у РФ хорошие позиции: «Мы сильнее любого агрессора, и это так».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в центре внимания на пресс-конференции окажутся жизнь внутри страны, социальная составляющая, а также международная повестка.

Пресс-конференция Владимира Путина

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Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

«Мы сильнее любого агрессора, и это так»: пресс-конференция президента

«Мы сильнее любого агрессора, и это так»: пресс-конференция президентаВладимир Путин отвечает на вопросы журналистов об экономической ситуации в стране, внутренней и внешней политике

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«Мы сильнее любого агрессора, и это так»: пресс-конференция президента

«Мы сильнее любого агрессора, и это так»: пресс-конференция президента

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов об экономической ситуации в стране, внутренней и внешней политике

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