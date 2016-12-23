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На Мальте приземлился самолет, возможно, угнанный в Ливии

На борту, по предварительным данным, находится 118 человек

Фото: REUTERS/Darrin Zamit-Lupi MALTA OUT

В международном аэропорту Мальты совершил посадку пассажирский самолет, возможно угнанный в Ливии. На борту A320 находятся 118 пассажиров.

По данным СМИ, два предполагаемых угонщика самолета угрожали взорвать его, их требования пока не известны.

По словам очевидцев, самолет стоит на летном поле с работающими двигателями. Его окружили солдаты, но к лайнеру они не приближаются.

О возможном угоне самолета в Ливии, который взял курс на остров, сообщил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в своем Twitter.

Рейс 8U209 вылетел из ливийского города Сабха в Триполи в 10:10 по местному времени. Он должен был приземлиться в пункте назначения в 11:20, но вместо этого повернул в сторону Мальты, где совершил посадку в международном аэропорту в 11:32.

Самолет A320 принадлежит авиакомпании Afriqiyah. Это один из трех лайнеров, базирующихся в Триполи.

Авиационные власти Мальты говорят, что сообщать какие-либо подробности инцидента пока рано.

(дополняется)

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

На Мальте приземлился самолет, возможно, угнанный в Ливии

На Мальте приземлился самолет, возможно, угнанный в ЛивииНа борту, по предварительным данным, находится 118 человек

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