На Мальте приземлился самолет, возможно, угнанный в Ливии

В международном аэропорту Мальты совершил посадку пассажирский самолет, возможно угнанный в Ливии. На борту A320 находятся 118 пассажиров.



По данным СМИ, два предполагаемых угонщика самолета угрожали взорвать его, их требования пока не известны.



По словам очевидцев, самолет стоит на летном поле с работающими двигателями. Его окружили солдаты, но к лайнеру они не приближаются.

О возможном угоне самолета в Ливии, который взял курс на остров, сообщил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в своем Twitter.



Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 декабря 2016 г.

Рейс 8U209 вылетел из ливийского города Сабха в Триполи в 10:10 по местному времени. Он должен был приземлиться в пункте назначения в 11:20, но вместо этого повернул в сторону Мальты, где совершил посадку в международном аэропорту в 11:32.

Afriqiyah Airwaysflight #8U209, Airbus A320, from Sebha to Tripoli, Libya reportedly hijacked to Malta pic.twitter.com/9cf0EHi80T — Aviation Safety Net (@AviationSafety) 23 декабря 2016 г.

Самолет A320 принадлежит авиакомпании Afriqiyah. Это один из трех лайнеров, базирующихся в Триполи.

Авиационные власти Мальты говорят, что сообщать какие-либо подробности инцидента пока рано.

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