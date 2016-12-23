Первая смерть от осложнений гриппа зарегистрирована в Санкт-Петербурге

По данным заместителя председателя горкомитета по здравоохранения Санкт-Петербурга Татьяны Засухиной, в городе зафиксирована первая смерть от осложнений гриппа.



Как рассказала она журналистам, в больнице Боткина умер мужчина, приехавший из Москвы. Пациент не был привит от гриппа и поступил в лечебное учреждение в крайне тяжелом состоянии, уточнила Засухина.

«Он находился всего несколько часов в больнице. Поступил в крайне тяжелом состоянии, сразу был направлен в реанимационное отделение», — цитирует Засухину «РИА Новости». Она добавила, что пациент страдал диабетом, причиной смерти стало осложнение гриппа А.