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Первая смерть от осложнений гриппа зарегистрирована в Санкт-Петербурге

Приезжий из Москвы умер в больнице Боткина

По данным заместителя председателя горкомитета по здравоохранения Санкт-Петербурга Татьяны Засухиной, в городе зафиксирована первая смерть от осложнений гриппа.

Как рассказала она журналистам, в больнице Боткина умер мужчина, приехавший из Москвы. Пациент не был привит от гриппа и поступил в лечебное учреждение в крайне тяжелом состоянии, уточнила Засухина.

«Он находился всего несколько часов в больнице. Поступил в крайне тяжелом состоянии, сразу был направлен в реанимационное отделение», — цитирует Засухину «РИА Новости». Она добавила, что пациент страдал диабетом, причиной смерти стало осложнение гриппа А.

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Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Первая смерть от осложнений гриппа зарегистрирована в Санкт-Петербурге

Приезжий из Москвы умер в больнице Боткина

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