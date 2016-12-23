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Хакер заявил о взломе сайта Федерального бюро расследований США

Киберпреступник опубликовал в Twitter скриншоты, подтверждающие взлом

Кибервзломщик под ником  Le4ky  на своей странице в Twitter сообщил, что ему удалось взломать сайт Федерального бюро расследований (ФБР) США. В качестве доказательств он разместил скриншоты взломанной страницы.

В подписи хакер заявил, что «продолжение последует».

На своей странице Le4ky открыл  голосование среди пользователей о том, какую следующую цель выбрать для взлома, передает Лента.ру.

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Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Хакер заявил о взломе сайта Федерального бюро расследований США

Киберпреступник опубликовал в Twitter скриншоты, подтверждающие взлом

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