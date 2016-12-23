Хакер заявил о взломе сайта Федерального бюро расследований США

Киберпреступник опубликовал в Twitter скриншоты, подтверждающие взлом
Кибервзломщик под ником Le4ky на своей странице в Twitter сообщил, что ему удалось взломать сайт Федерального бюро расследований (ФБР) США. В качестве доказательств он разместил скриншоты взломанной страницы.
https://t.co/IRhqdQjNbp CMS Exploited, files in view - PasswordResetTool.py, product permissions, setup file. More coming soon #FBI #PWNED pic.twitter.com/3zpCvl652k— CyberZeist (@cyberzeist2) 22 декабря 2016 г.
В подписи хакер заявил, что «продолжение последует».
На своей странице Le4ky открыл голосование среди пользователей о том, какую следующую цель выбрать для взлома, передает Лента.ру.