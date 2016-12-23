Таджикистан направил РФ ноту в связи с заморозкой авиасообщения

Посол Таджикистана в РФ Имомуддин Сатторов передал ноту в МИД РФ, информируя о ситуации с авиасообщением между Россией и Таджикистаном.

«Наш посол проинформировал департамент СНГ МИД России о вчерашних переговорах между авиационными властями Таджикистана и РФ, которые закончились ничем, и передал ноту, в которой юридически было обосновано, что таджикские власти не нарушают соглашение об авиасообщении», — сообщил пресс-секретарь посольства Таджикистана Сарвар Бахти, передает «Федеральное агентство новостей».

Также, как сообщил Бахти, в ноте указывается, какие именно пункты соглашения нарушило Министерство транспорта РФ.

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