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Главные бизнес-события 2016 года

Пять наиболее значимых событий уходящего года в сфере бизнеса и потребительского рынка по версии «Известий»

Фото: TASS/AP/Hasan Jamali

1. Приватизация

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

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В 2016 году государство решилось на продажу крупных госкомпаний для покрытия бюджетного дефицита. В план вошли доли в «Роснефти», «Башнефти», «Алросе», «Совкомфлоте» и ВТБ, однако позднее было принято решение отложить продажу «Совкомфлота» и ВТБ на 2017 год.

В начале июля в ходе SPO (первичное размещение было осенью 2013 года) на Московской бирже продали 10,9% акций компании «Алроса». Сделка принесла бюджету более 52,2 млрд рублей. В ней принял участие Российский фонд прямых инвестиций, который привлек ближневосточные фонды. Также покупателями стали европейские, американские и азиатские инвесторы. Несмотря на то что спрос на акции был выше предложения более чем в два раза, акции продали с небольшим дисконтом к рыночной стоимости.

Очень закрученным получился сюжет с продажей «Башнефти». Еще до того, как правительство определилось с условиями и размером пакета для продажи, «Роснефть» заявляла, что не интересуется этим активом. В мае президент Владимир Путин исключил компанию из списка стратегически важных для страны, разрешив, таким образом, продать все 50%, принадлежащие государству. Заявки подали «Роснефть», «Лукойл», Независимая нефтегазовая компания, фонд «Энергия», Антипинский НПЗ, РФПИ, «Татнефть» и «Татнефтегаз».

При этом в правительстве возникли разногласия по поводу участия «Роснефти», поскольку она является госкомпанией. В августе правительство заявило, что откладывает приватизацию «Башнефти» на неопределенный срок. Определенность возникла в конце сентября — компанию снова выставили на продажу, а уже 6 октября директивой правительства государство поддержало покупку «Башнефти» «Роснефтью» за 329,7 млрд рублей. В Минэке поясняли, что «Роснефть» единственная предложила цену выше оценочной стоимости.

Неожиданностью стал арест министра экономического развития Алексея Улюкаева. В ночь на 15 ноября ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В частности, следствие обвиняет Улюкаева в получении взятки за выданную Минэкономразвития положительную оценку, которая позволила «Роснефти» купить госпакет «Башнефти». Позднее Владимир Путин освободил Алексея Улюкаева от должности в связи с утратой доверия, но сделка осталась в силе.

Не менее захватывающие события были связаны с акциями «Роснефти». На продажу были выставлены 19,5% акций компании, инвестконсультантом был выбран итальянский банк Intesa.

Сначала планировалось продать пакет на бирже, как в случае с «Алросой», однако правительство отказалось от такой схемы из-за волатильности и экономической нестабильности рынков привлечения капитала.

Было принято решение продать акции одному или нескольким стратегическим инвесторам. При этом покупателем могла стать компания, которая отвечает всем квалификационным требованиям: может подтвердить возможность синергии и станет голосовать за кандидатов в совет директоров, которых будет предлагать государство. Рынок сомневался, что таковых удастся найти.

Например, CNPC настаивала на участии в управлении компанией в соответствии со своей долей. Поэтому рассматривался второй вариант — когда «Роснефть» сама бы выкупила свои акции, то есть buy-back.

Правительство поручило до 5 декабря заключить сделку по продаже акций и до 15 декабря перевести вырученные деньги в бюджет.

7 декабря председатель правления компании «Роснефть» Игорь Сечин доложил Владимиру Путину о завершении сделки. Долю в компании приобрел консорциум трейдера Glencore и катарского суверенного фонда за 710,8 млрд рублей. Компании имеют равные доли в консорциуме. Согласно сообщению «Роснефти», Glencore заплатит €300 млн собственных денег и €2,5 млрд заплатит фонд Катара. Остальные €7,4 млрд обеспечит итальянский банк Intesa при участии других банков.

16 декабря Министерство финансов подтвердило получение денег Федеральным казначейством России в полном объеме.

2. Контрсанкции как катализатор импортозамещающих проектов

Фото: РИА Новости/Егор Еремов


— Аграрии были бы благодарны, если бы ответные меры на санкции сохранились еще лет пять. Закрытие нашего рынка открыло «окно возможностей» для российского аграрного сектора, — заявил в интервью «Известиям» министр сельского хозяйства Александр Ткачев в ноябре 2016 года.

По данным ведомства, по некоторым направлениям Россия полностью обеспечила потребности внутреннего рынка. В частности, больше, чем употребляем внутри страны, мы производим сахара, картофеля, растительного масла, мяса птицы и свинины, а также некоторых сортов рыбы.

В Минсельхозе считают, что наиболее существенные результаты достигнуты на рынке мяса и мясопродуктов, где рост производства полностью компенсировал выпавшие объемы импорта из санкционных стран. Так, на рынке мяса птицы рост производства значительно превысил объемы импорта, и это позволило нарастить потребление внутри страны, а также развить экспортный потенциал. Доля импорта по мясу птицы сократилась с 12% в 2013 году до 5% в 2016-м.

На рынке свинины рост объемов производства полностью компенсировал выпавшие объемы импорта. Его доля сократилась с 26% в 2013 году до 9% в 2016-м. При этом если в птицеводстве основной рост объемов производства пришелся на 2015 год (более чем на 10% к 2014 году), а в 2016-м отрасль почти прекратила рост. Для свиноводства 2016 год стал одним из самых успешных: аналитики оценивают рост объемов производства свинины по итогам года более 10% (около 300 тыс. т).

Не помешали росту даже вспышки африканской чумы свиней, которая в этом году нанесла большой ущерб крупным агрохолдингам. В частности, группе «Черкизово» осенью пришлось из-за вспышки АЧС уничтожить 15 тыс. свиней.

Вместе с тем, по оценке Минсельхоза, дефицит отечественной продукции пока наблюдается по тепличным овощам, молочной, садовой плодоовощной продукции, говядине. Велика зависимость России от импортных семян, а также инкубационных яиц.

Однако, по оценке Минсельхоза, по итогам 2016 года мы получим прирост производства тепличных овощей на 35%, до 840 тыс. т. Только один ставропольский агрохолдинг «Эко-культура» совместно с голландской компанией KGP Greenhouses до 2020 года намеревается возвести более 425 га теплиц, потратив на это порядка 130 млрд рублей (более половины расходов, которые государство выделило на отечественный АПК в 2016 году).

Впрочем, к концу года стало ясно, что не все из заявленных ранее проектов будут реализованы. Так, группа «Русагро» заявила, что приостанавливает реализацию тепличного проекта в Тамбовской области из-за недостатка финансирования со стороны государства.

С молоком, как признают в Минсельхозе, также пока наблюдается стагнация: рост производства в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах компенсирует сокращение производства в личных подсобных хозяйствах. Впрочем, запрет на ввоз из санкционных стран позволил отечественным производителям нарастить объемы производства и снизить долю импортной продукции таких продуктов, как сыр (с 48% в 2013 году до 24% в 2016-м) и сливочное масло (с 36% в 2013 году до 24% в 2016-м).

— Уверен, что даже если через пару лет снимут ограничения, российское производство не пострадает. Отечественные производители уже заняли освободившуюся нишу, обеспечили бесперебойные поставки на рынок качественной мясо-молочной продукции, овощей и фруктов. К моменту снятия ограничений европейцам будет сложно конкурировать на российском рынке с отечественными поставщиками, — отмечал Александр Ткачев в интервью «Известиям».

3. Год договоренностей ОПЕК

Фото: TASS/AP/Hasan Jamali


В начале 2016 года стоимость барреля нефти опустилась до $30, и эксперты прогнозировали дальнейшее снижение. Некоторые государства обратились к представителям нефтепродуктового картеля с просьбой провести экстренный саммит для рассмотрения возможности поменять политику ОПЕК. В частности, предлагалось снизить квоту на добычу нефти до уровня января — 32,65 млн баррелей в сутки. Несколько стран, включая Россию, предлагали заморозить добычу на этом уровне. Самым ярым противником такой заморозки стали Саудовская Аравия и Иран.

К марту цена нефти марки Brent выросла до $34 за баррель, чему способствовало февральское сокращение добычи странами ОПЕК на 280 тыс. баррелей в сутки — до 32,37 млн баррелей в день, по данным Reuters. Россия, по данным ЦДУ ТЭК, в феврале сократила добычу на 0,2%, до 10,885 млн баррелей в сутки, экспорт — на 0,8%, до 5,4 млн баррелей в день.

Встреча стран ОПЕК должна была пройти в России в марте, но позже была перенесена в Катар и назначена на апрель. У государств не было единой позиции — например, министр нефти Саудовской Аравии Али ан-Нуайми твердо заявлял, что его страна не собирается сокращать добычу.

Страны — члены ОПЕК 17 апреля собрались в Дохе, столице Катара, но прийти к соглашению им не удалось. Речь шла о заморозке добычи на приемлемом уровне и участии в договоре как стран — участников картеля, так и других крупных нефтедобывающих государств. Участниками переговоров стали 18 стран — все члены ОПЕК, кроме Ливии и Ирана, и не состоящие в ОПЕК: Россия, Казахстан, Азербайджан, Бахрейн, Колумбия, Мексика и Оман.

Переговоры могли сложиться неудачно из-за позиции Ирана, который проигнорировал саммит, а к соглашению должны были присоединиться все основные производители. Иран существенно снизил добычу в период санкций, и когда в начале 2016 года ограничения для страны были сняты, твердо решил нарастить добычу, чтобы восстановить свою экспортную долю.

Министр нефтяной и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино назвал одной из причин давление США, которые к тому времени начали наращивать добычу сланцевой нефти.

Ожидался очередной обвал цен на нефть, но в конце апреля Brent вырос до $45 за баррель.

Следующий саммит ОПЕК прошел в Вене 2 июня. Тогда страны также не смогли договориться о лимите добычи, однако официальный представитель картеля заявил, что члены организации подтвердили свою приверженность стабильности рынка. Это могло произойти из-за позитивных трендов на нефтяном рынке. 

О возврате к идее о заморозке добывающие страны заговорили в июле. Было предложено обсудить такую возможность в сентябре, так как Иран к тому моменту мог изменить свою позицию.

В начале сентября Россия и Саудовская Аравия заявили, что создадут мониторинговую рабочую группу, которая будет следить за рынком нефти и прорабатывать рекомендации для совместных действий. Совместно страны производят 21% от мирового потребления нефти.

В конце сентября на переговорах в Алжире страны ОПЕК договорились снизить добычу нефти до уровня 32,5 млн баррелей в сутки. Несмотря на то что конкретику решили внести только в ноябре, цена нефти превысила $53 за баррель к середине октября. В ноябре цена снова начала падать, во время подсчета голосов на выборах в США стоимость Brent опустилась ниже $45 за баррель, но к концу месяца вернулась к $50.

30 ноября на саммите в Вене члены ОПЕК подтвердили свои договоренности по снижению добычи до уровня 32,5 млн баррелей на полгода в соответствии с сентябрьскими договоренностями — каждой стране была установлена определенная квота. Иран получил возможность увеличить добычу с 3,7 млн до 3,8 млн баррелей в сутки.

Россия, которая неоднократно заявляла, что поддержит решение ОПЕК в случае заморозки, согласилась снизить добычу нефти в первом полугодии 2017 года на 300 тыс. баррелей в сутки.

Сейчас Brent торгуется на уровне около $55 за баррель. В ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил, что договоренности стран ОПЕК и не входящих в организацию производителей могут помочь убрать «излишки нефти с рынка во второй половине 2017 года, и цены стабилизируются».

— Рассчитываем, что они стабилизируются на нынешнем уровне, — сказал глава государства.

Следующий саммит ОПЕК должен пройти в мае. На нем страны планируют договориться о продолжении заморозки.

4. Рекордный урожай зерна

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын


В 2016 году Россия собрала рекордный за последние 40 лет урожай зерна. По данным Минсельхоза, собрано 117 млн т зерна в чистом весе.

— Это абсолютный рекорд, только в далеком 1978 году собрали 127 млн т. Но если бы у нас было столько пашни, как тогда, то собрали бы более 200 млн т, — рассказал министр сельского хозяйства Александр Ткачев депутатам Госдумы в середине декабря.

В первую очередь рекордные объемы обеспечила пшеница: собрано 72 млн т, или на 16% больше, чем в 2015 году.

В связи с этим Минсельхоз ожидает объем экспорта зерна на уровне 35 млн т, из которых 27 млн т придется на пшеницу. Стимулируя экспорт, в 2016 году Россия обнулила экспортную пошлину на пшеницу.

Между тем аналитики констатируют, что пока за рубеж российского зерна отправили немногим меньше, чем в 2015 году: по разным оценкам, отставание составляет от 0,8 млн до 1,1 млн т. Причинами отставания называются высокая конкуренция (помимо традиционных поставщиков зерна, на мировой рынок вышли Аргентина и Австралия), низкие цены (по которым крестьяне не готовы продавать пшеницу высоких классов), а также относительное укрепление рубля.

Тем не менее Александр Ткачев обращает внимание на то, что в прошлом сезоне до февраля 2016 года наблюдалась приблизительно такая же динамика, а основной объем экспорта пришелся на февраль–апрель 2016 года.

— В этом году та же динамика. Значит, производители не спешат продавать по текущим ценам, а ждут весны. Это тоже хороший сигнал: достаточно мощностей для хранения такого большого урожая. Уверен, что активность экспорта будет нарастать по мере роста мировых цен, — говорил министр в интервью «Известиям» в ноябре текущего года.

Помимо зерна, Россия собрала хороший урожай кукурузы (на уровне 13,7 млн т), больше прошлого года собрано сахарной свеклы (50,6 млн т, на 34% больше), подсолнечника (на 9% к 2015 году). В Минсельхозе рассчитывают, что это позволит обеспечить потребность населения в растительном масле и экспортировать до 2 млн т подсолнечного масла.

5. Турецким помидорам «нет»

Фото: TASS/AP/Arnulfo Franco


Кроме обмена санкциями с западными странами, отечественный продовольственный рынок всколыхнула трагедия — в ноябре 2015 года турецкими военными был сбит российский военный самолет Су-24. Вслед за этим российскими властями были введены ограничения в сфере туризма, поставок продовольствия, а также был заморожен проект газопровода «Турецкий поток» и отменен безвизовый режим для турецких граждан.

В частности, из продовольственных товаров с 1 января 2016 года в Россию были запрещены поставки мяса кур, индеек, свежих томатов, лука, капусты, огурцов, апельсинов и мандаринов, винограда, яблок, груш, абрикосов и персиков, слив, клубники, соли. Всего антитурецкие санкции были введены в отношении 17 позиций товаров. Уже по результатам первого полугодия 2016 года товарооборот между странами снизился на 40 с лишним процентов.

Практически весь год Турция пыталась исправить ситуацию. В результате часть санкций была снята. Например, к ввозу в Россию разрешили косточковые (персики, абрикосы и т.п.) и цитрусовые. Однако до сих пор в отношении большинства турецких продуктов запрет не снят. Отчасти этим объясняется рост инвестиций в тепличные проекты в России.

Несмотря на усилия со стороны Турции, последние переговоры руководителей двух стран в декабре 2016 года также не привели к отмене санкций в отношении отдельных турецких продуктов. Минсельхоз еще в ноябре попросил российское правительство повременить с отменой антитурецких санкций еще года 2–3.

Дальнейшие экономические взаимоотношения России и Турции во многом будут зависеть от событий в политической плоскости. Поэтому предсказать, когда турецкие продукты в полном объеме вернутся на российский рынок, пока не представляется возможным.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Главные бизнес-события 2016 года

Главные бизнес-события 2016 годаПять наиболее значимых событий уходящего года в сфере бизнеса и потребительского рынка по версии «Известий»

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