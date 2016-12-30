Сильный рубль и слабый рост

Экономика России в 2016 году прошла непростой путь от рецессии к стагнации, стабилизировала инфляцию и рубль, добилась роста промышленности и поставила рекорд по росту фондового рынка. Финансовый и экономический кризис в целом преодолены. Теперь страна должна найти способ расти темпами выше среднемировых — такую задачу перед правительством поставил президент Владимир Путин. И отметил, что для ее решения понадобится прорыв и технологическая революция.

Главное достижение — выход из рецессии

После спада экономики в прошлом году на 3,7% в 2016-м темпы падения сократились до 0,5% (последний прогноз Минэкономразвития). Помесячная динамика ВВП весь год колебалась вблизи нуля, а в ноябре был зафиксирован небольшой рост. Позитив был обеспечен успехами сельского хозяйства (в этом году Россия собрала рекордный урожай зерновых), ростом добычи полезных ископаемых и замедлением спада в строительстве, оценивает Минэкономразвития. В следующем году правительство и эксперты ожидают выхода экономики в положительную область — официальный прогноз предполагает 1,1%. По данным консенсус-прогноза «Известий», результаты будут еще лучше — 1,4%.



Замедление спада стало возможно благодаря трем основным факторам: эффекту базы, стабилизации курса рубля и цен на нефть, а также восстановлению кредитования, объясняет главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

— Плюс к этому как отложенный эффект прошлых мер — программы импортозамещения, производство продуктов питания, товаров народного потребления, легкой промышленности и сельского хозяйства, — отметил он.



По словам эксперта, лучшие результаты экономике помешал показать потребительский сектор в целом. Реальные доходы продолжали падать, что оказывало давление на готовность населения тратить.



Поэтому, а также с учетом более низкой, чем планировалось, среднегодовой цены на нефть, итоги 2016-го оказались несколько хуже первоначальных прогнозов. Так, изначально Минэкономразвития прогнозировало рост ВВП на 0,7%. Негативными итогами 2016 года можно считать снижение реальных доходов населения, продолжение существенного сокращения инвестиций, а также спад в машиностроении и строительстве, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Принципиальное достижение — стабилизация рубля

Стабилизация рубля после девальвационных волн последних лет стала принципиальным достижением экономического блока. Если на начало года доллар стоил 73 рубля, то к концу 2016-го он опустился до 61 рубля. Во многом это связано с укреплением цен на нефть, которые за год выросли с $45 до $54 за баррель нефти марки Brent. Однако гораздо более важным фактором стало снижение зависимости рубля от сырьевых цен, что неоднократно подчеркивал Центробанк.

— Самой главной историей года мы бы назвали укрепление рубля на 20% в течение отчетного периода, несмотря на относительно дешевую нефть, — сказала начальник управления стратегического планирования банка «Глобэкс» Нина Ольговская.



По ее мнению, в 2017 году рубль продолжит укрепляться к другим валютам, однако в этом движении национальная валюта будет ограничена. Планы Федеральной резервной системы (ФРС) США повысить учетную ставку будет способствовать удорожанию доллара, что будет давить на российский рубль.

В целом властям в этом году удалось стабилизировать экономику после кризиса 2014–2015 годов, признают как эксперты, так и, например, такие международные организации, как Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ). Как отмечал ранее главный экономист ВБ по России Апурва Санги, ситуация в стране за год стала достаточно благоприятной, а «институты умело справляются с возникающими неблагоприятными явлениями».

Важным успехом эксперты признают и стабилизацию инфляции, которая с 12,9% в прошлом году снизится до 5,6% в 2016-м (годовой показатель на 12 декабря. — «Известия»).

— На мой взгляд, уходящий год запомнится существенным снижением инфляции. По итогам всего года темп прироста цен может достичь уровня 5,4%, что является постсоветским минимумом. С учетом тенденций 2016-го, следующий год может ознаменоваться новыми минимумами. В среднесрочной перспективе это приведет к установлению радикально более низкого уровня ставок в экономике, чем наблюдавшийся в последние 15–20 лет, — сказала главный аналитик Nordea Ольга Лапшина.

Главной биржевой новостью года Нина Ольговская называет практически двукратный рост акций Сбербанка, а также достижение новых исторических значений индекса ММВБ — более 2200 пунктов.

Главный вызов — медленный рост ВВП

Стабилизировав ситуацию, правительство должно отыскать мощные источники роста. Эту задачу оно ставит не первый год, но в условиях слабых надежд на отскок цен на нефть проблема роста ВВП становится национальной задачей номер один.

Напомним, что и в прошлогоднем прогнозе (основной документ Минэкономразвития) ставилась задача к 2020 году выйти «на устойчивую динамику экономического роста со средним темпом 4,5% в год, обеспечив при этом рост производительности труда не менее чем на 5% в год». Достижение этих целей до сих пор актуально. Глава государства поручил правительству не позднее мая разработать предметный план действий до 2025 года, которые позволят уже на рубеже 2019–2020 годов выйти на темпы экономического роста выше мировых.

Решать эту задачу будет возглавивший Минэкономразвития в конце ноября Максим Орешкин, который пришел из Минфина на смену подозреваемому во взятке Алексею Улюкаеву. По словам нового главы экономического ведомства, «это комплексная стратегическая задача для всего министерства». 20 декабря он заявлял, что активная работа по этим направлениям уже началась, ведутся дискуссии, очерчены контуры этого плана. В I квартале будет сформирована рабочая версия, в которой будут четко прописаны меры.

— В перспективе нас ждет очень слабый рост. Это даже не риск, а реальность. В отсутствие факторов роста наша экономика не сможет дать более чем 1,5% на перспективу ближайших лет. Это плохо, потому что мы не привыкли к такому положению, имея высокие показатели в предыдущие периоды. Это был не всегда качественный рост, но тем не менее он был, — считает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.



По его словам, России придется либо найти мощные драйверы роста, либо «привыкнуть к тому, что мы будем генерировать низкий рост ВВП».

Поддержку ВВП в 2017 году может оказать оживление потребления, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По ее словам, условиями для этого станут умеренное восстановление розничного кредитования и сохраняющийся высокий рост номинальных зарплат.

Главный внутренний риск — бюджет

В этом году дефицит бюджета предположительно составит 3,7% ВВП и будет профинансирован за счет Резервного фонда, а также расширения программы государственных заимствований. Последний фактор приведет к росту госдолга и переходу к структурному профициту ликвидности из-за больших денежных вливаний Минфина. В 2017 году Минфин намерен выйти на дефицит бюджета в 3,2%, 2,2% — в 2018-м и 1,2% — в 2019 году.

— Проект бюджета на 2017 год предполагает расходы на уровне 16,2 трлн рублей. Тем не менее недавние комментарии правительства указывают на то, что дополнительные доходы бюджета (в случае роста цен на нефть) не будут сберегаться, а пойдут на финансирование дополнительных социальных расходов в будущем году, — отмечает Наталия Орлова.



По ее оценке, по этим причинам рост бюджетных трат в итоге может оказаться на 5% больше запланированного, что не слишком хорошо для бюджетной консолидации, зато окажет поддержку потреблению в будущем году.

Бюджет на 2017 года сверстан исходя из очень консервативного прогноза, поэтому в итоге доходы могут оказаться выше плана, не исключает Станислав Мурашов. По его словам, Минфин закладывает цену барреля 2,7–2,8 тыс. рублей, тогда как с наибольшей вероятностью она будет выше 3,2 тыс. рублей. Поэтому проблем с доходной частью быть не должно.

В следующем году может закончиться Резервный фонд, который копился в качестве подушки безопасности с начала нулевых. Впрочем, проблем с финансированием дефицита возникнуть не должно — инвесторы демонстрируют высокий спрос на бумаги Минфина.

— После трехлетки чуть более триллиона рублей останется в ФНБ, Резервный фонд закончится в 2017-м. Но невелика беда. Планируется существенно увеличить объем внутренних заимствований. Причем я не вижу рисков, что бумаги не будут размещены, поскольку существует высокий потенциальный спрос, — сказал аналитик Райффайзенбанка.



Главные внешние риски — Китай и Европа



Эксперты выделяют несколько внешних факторов, которые представляют риски для российской экономики в 2017 году. Во-первых, вряд ли будут отменены санкции. Во-вторых, возможны неприятные сюрпризы в виде торможения китайской экономики и дестабилизации ситуации в еврозоне. Кроме того, среди внешних рисков всегда присутствует непрогнозируемый обвал цен на нефть, какой случился, к примеру, в начале 2016 года.



— Из важнейших внешних рисков я бы выделил Китай, потому что ситуация там весьма сложная. С одной стороны, экономика замедляется, с другой, накопилось очень много плохих долгов. Для инвесторов это плохой сигнал, поэтому резко усилился отток капитала. Всё это повышает вероятность финансового кризиса, который может потрясти всю мировую экономику, — опасается главный экономист ИК «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.



Он отмечает, что для России «китайский сценарий» обернется существенным падением цен на сырье, поскольку Китай является крупным потребителем. В этом случае нефть может подешеветь до $30 за баррель, что автоматически вернет экономику России в рецессию.

С другой стороны, экономисты верят в то, что китайским властям удастся удержать ситуацию. Большого кризиса не будет, но рынки понервничают, отметил Алексей Девятов.

Европа, которая в 2016 году была главным поставщиком неприятностей для рынков (Brexit и итальянский референдум), в 2017-м может продолжить дестабилизироваться.

— Еще один риск — европейский долговой кризис. Долг не снижается, а сохраняется на высоком кризисном уровне, и любая нестабильность может ухудшить ситуацию. Инвесторы нервничают. Политическая нестабильность может поставить под вопрос способность европейских правительств обслуживать свои долги, что нанесет удар по банковской системе, а дальше может спровоцировать финансовый и экономический кризис, — говорит Алексей Девятов.

Вопросом для экспертов остается и экономическая политика избранного президента США Дональда Трампа, которая, как ожидается, приведет к усилению доллара, что создает риски для валют развивающихся стран, в том числе и рубля.