Долги регионов снизились на 100 млрд

Государственный долг российских регионов на 1 декабря 2016 года снизился по сравнению с началом года на 110,2 млрд рублей, или на 4,8%. Об этом «Известиям» сообщили в Счетной палате. При этом, по оценке СП, за последний месяц уходящего года этот показатель может несколько увеличиться, однако задолженность субъектов будет меньше, чем год назад.



Одна из причин — продолжающийся процесс замещения коммерческих кредитов бюджетными. Впрочем, положение с задолженностью регионов остается серьезным, отметил в ходе пресс-конференции в прошлую пятницу президент Владимир Путин. Более того, задолженность неоднородна — например, пять субъектов нарушают Бюджетный кодекс, акцентировал внимание глава государства и пообещал, что им будет оказана помощь. Но это скорее будет «первая помощь» — проблему необходимо решать за счет изменения взаимодействия Минфина и субъектов, имеющих высокую задолженность.

Государство помогло

Как отметил на пресс-конференции Владимир Путин, задолженность регионов является серьезным вопросом. Действительно, госдолг субъектов неуклонно приближался к 2,5 трлн рублей в начале этого года. Однако, как сообщили «Известиям» в Счетной палате, на 1 декабря 2016-го задолженность регионов снизилась на 110,2 млрд рублей и составила 2,208 трлн рублей, что почти на 5% меньше, чем в январе уходящего года. При этом, правда, рост объемов долговых обязательств за январь–ноябрь отмечается в 34 регионах.

В СП отмечают и продолжающийся процесс изменения структуры госдолга субъектов. Так, в этом году главным их кредитором за счет замещения коммерческих кредитов бюджетными под символический один процент снова стало государство. На эти цели в уходящем году было выделено 340 млрд рублей. Именно поэтому объем задолженности по бюджетным кредитам вырос по сравнению с началом года на 185,2 млрд рублей, или на 22,9%, и составил 993,9 млрд рублей (доля более 45%). Рост задолженности бюджету произошел в 56 регионах.

При этом снижалась доля коммерческих кредитов, которая в структуре госдолга составила на 1 декабря 30,8%. Задолженность перед кредитными организациями уменьшилась с начала года на 284,4 млрд рублей (или на 29,5%) и составила 681 млрд рублей. Однако, отмечает Счетная палата, «в ряде регионов практика осуществления заимствований не имеет должной системности и предсказуемости, что приводит к фактам нерационального привлечения банковских кредитов. Так, в 17 регионах отмечается рост задолженности по коммерческим кредитам».

По оценке Счетной палаты, по состоянию на 1 января 2017 года, то есть в декабре, госдолг регионов несколько возрастет, но, вероятно, будет меньше по сравнению с показателем начала 2016-го.

В качестве основной причины роста госдолга регионов в СП называют проблему несбалансированности бюджетов субъектов. Так, доходы большинства из них не покрывают расходы по ранее принятым расходным обязательствам, что приводит к увеличению количества регионов, формирующих свои бюджеты с дефицитом и наращивающих долговые обязательства.

Счетная палата приводит следующие данные, подкрепляющие это утверждение: по состоянию на 20 декабря 2016 года исполнение доходов консолидированных бюджетов составило 9,247 трлн рублей, или 97,1% предусмотренных объемов. Исполнение расходов за истекший период составило 8975,2 млрд рублей, или 85,4% предусмотренного объема.

Как указывают в СП, за январь – ноябрь 2016 года доля задолженности по бюджетным кредитам увеличилась на 10,1 процентного пункта и данный рост положительно отразился на качестве совокупного долгового портфеля субъектов, снизил нагрузку по обслуживанию долговых обязательств, но не решил проблемы обеспечения сбалансированности региональных бюджетов.

«Практика использования бюджетных кредитов как источников покрытия текущего дефицита и замещения коммерческих кредитов не устраняет возникающего дисбаланса объемов фактических доходов и принятых бюджетных обязательств и не обеспечивает стабилизации ситуации», — отмечают в Счетной палате.

Субъект субъекту рознь

По актуализированным рейтингам кредитоспособности Национального рейтингового агентства (НРА) из 83 регионов (Республике Крым и городу Севастополь рейтинги не присвоены из-за отсутствия необходимого объема статистической информации) понижены рейтинги 33 субъектов, повышены — 28 и подтверждены — еще 22.



По словам ведущего рейтингового аналитика НРА Александра Пахалова, основным аспектом, который оказал влияние на пересмотр рейтингов, стала долговая нагрузка регионов и ее динамика.



— Показатель долговой нагрузки рассчитан как отношение госдолга региона на 1 октября 2016 года к собственным доходам регионального бюджета (налоговым и неналоговым) за истекший год (октябрь 2015 — сентябрь 2016 года). В Бюджетном кодексе предельное значение этого показателя зафиксировано на уровне 100%, то есть объем госдолга региона не должен превышать общий годовой объем его собственных бюджетных доходов. Для высокодотационных регионов (таковыми признаются регионы, у которых доля дотаций в течение как минимум двух из трех последних лет составляет более 40% от собственных доходов бюджета) предельное значение данного показателя составляет 50%, — пояснил аналитик.



Он отметил, что «негативный» прогноз присвоен регионам, у которых присутствует сочетание трех условий: госдолг превышает 100% от собственных доходов, в течение девяти месяцев 2016 года этот долг увеличивается, а также имеются нарушения бюджетного законодательства и (или) условий соглашений по предоставлению бюджетных кредитов. В число таких регионов вошли Республики Мордовия, Хакасия, Марий Эл, Забайкальский край, а также Смоленская, Псковская и Кировская области. Как подчеркивают в агентстве, перечисленные регионы могут потерять доступ к новым бюджетным и коммерческим заимствованиям.



Минфин и в самом деле может перекрыть доступ нарушителям Бюджетного кодекса к недорогому рефинансированию. Однако, как полагает Александр Пахалов, государство будет поддерживать региональные власти в плане обслуживания их госдолга, а также оказывать помощь в обмен на стимулирование экономики.



Действительно, на пресс-конференции Владимир Путин отметил, что только пять регионов нарушили этот принцип (отношение долга к доходам в 50%. — «Известия») и им нужна особая поддержка, а также они требуют особого внимания. Он напомнил, что в нынешнем году более 300 млрд рублей было направлено на то, чтобы «перекредитовать эти регионы, забрать их долги из коммерческих банков и перекредитовать на правительственные кредиты, кредиты Минфина, которые выдаются на длительный срок под один процент, под символический процент годовых». Эта работа будет продолжена и дальше.



— В следующем году мы тоже предусматриваем на эти цели необходимые ресурсы, — пообещал президент.



Известно, что в 2017 году правительство запланировало на эту помощь 200 млрд рублей.



Адресный подход

Кроме того, как отмечают в Счетной палате, в 2017 году для улучшения ситуации со сбалансированностью бюджетов регионов предусмотрены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов в объеме 615 млрд рублей (увеличение на 100 млрд рублей по сравнению с 2016 годом). Кроме того, установлен новый принцип предоставления дотаций на основании заключенных с Минфином России соглашений об условиях их предоставления.

— Основная интрига — какие будут стимулы для губернаторов при подписании этих соглашений, — говорит ведущий аналитик НРА.

«При предоставлении бюджетных кредитов в 2017 году и заключении соответствующих соглашений целесообразно рассмотреть возможность использовать дифференцированный подход, учитывая сложившуюся ситуацию с долговой нагрузкой и их реальные возможности по выполнению условий соглашений», — полагают в Счетной палате.

И только после стабилизации ситуации можно разработать подходы к реструктуризации или рассрочке задолженности субъектов по ранее выданным бюджетным кредитам с продлением сроков их возврата, предусмотрев поэтапное равномерное погашение реструктурированного долга с сохранением размера платы за пользование бюджетными кредитами.

Главный аналитик ФГ БКС Владимир Тихомиров также полагает, что на данном этапе решение проблемы во многом зависит от помощи государства. По его мнению, если сейчас губернаторы начнут активно сокращать госслужащих для снижения расходов, то это приведет к увеличению безработицы.



— Очевидно, что проблему с этими регионами принципиально быстро решить нельзя — ведь всё зависит не только от производства. Им сложно быть привлекательными для инвестиций или туризма в силу определенных причин — удаленности, неблагоприятного климата или экологии, — полагает аналитик.

Поэтому, подчеркивает он, Минфин может занять жесткую позицию, снизить финансирование, но проблем региона это не решит.

Старший директор, руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Андрей Пискунов считает, что при существующей экономической ситуации стандартизованные меры для всех субъектов будут неэффективны. Требуются адресные подходы к разрешению проблем каждого конкретного региона.



— Одним из перспективных решений проблемы региональных долгов могло бы стать соглашение о частичном рефинансировании имеющихся обязательств региона по бюджетным кредитам с жестким закреплением доли регионального долга, обязательной к погашению за счет средств самого региона. Это будет стимулировать региональные власти изыскивать источники погашения долга и введет практику ответственного отношения к своим долгам и долговой политике, — резюмировал Андрей Пискунов.



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