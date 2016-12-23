Мужчина, стрелявший по полицейскому, ликвидирован в Дагестане

Неизвестный мужчина открыл стрельбу по сотруднику полиции в дагестанском Хасавюрте примерно в 14.30. Инцидент произошел на улице Кирова в момент проверки документов.

На просьбу стража порядка предъявить документы, мужчина открыл огонь и был нейтрализован.

«Его личность устанавливается», — цитирует «РИА Новости» источник в МВД Дагестана. На месте происшествия работают оперативники, решается вопрос о возбуждении дела, личность мужчины устанавливается.

Он отметил, что на месте работает оперативно-следственная группа. С места происшествия изъяты граната и пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами.