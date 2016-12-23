США из-за Сирии ввели санкции в отношении руководства Темпбанка

Американские власти ввели санкции в отношении девяти топ-менеджеров Темпбанка. Как сообщил минфин США, россияне продолжали работать в финансовой организации после внесения ее в санкционные списки в 2014 году.

В санкционном списке минфина США, в частности, председатель правления банка Николай Ахломов, зампред правления банка Елена Апанасенко.

Кроме топ-менеджмента Темпбанка, США ввели санкции в отношении ряда министров правительства Сирии, передает ТАСС.