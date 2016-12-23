Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
24 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

США из-за Сирии ввели санкции в отношении руководства Темпбанка

Девять человек из состава правления попали в список минфина США

Американские власти ввели санкции в отношении девяти топ-менеджеров Темпбанка. Как сообщил минфин США, россияне продолжали работать в финансовой организации после внесения ее в санкционные списки в 2014 году.

В санкционном списке минфина США, в частности, председатель правления банка Николай Ахломов, зампред правления банка Елена Апанасенко.

Кроме топ-менеджмента Темпбанка, США ввели санкции в отношении ряда министров правительства Сирии, передает ТАСС.

Читайте также:

США расширили санкционный список, добавив в него 23 компании РФ

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

США из-за Сирии ввели санкции в отношении руководства Темпбанка

Девять человек из состава правления попали в список минфина США

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

«Мы сильнее любого агрессора, и это так»: пресс-конференция президента

«Мы сильнее любого агрессора, и это так»: пресс-конференция президента

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов об экономической ситуации в стране, внутренней и внешней политике

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке