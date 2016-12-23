Рябинский: допинг-проба боксера Поветкина оказалась чистой

Допинг-проба российского боксера Александра Поветкина от 13 декабря оказалась чистой.

Об этом заявил президент промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

«Только что пришли результаты новой пробы Поветкина в VADA от 13 декабря. Всё чисто, допинга нет. Итак 15 ноября проба — чисто, 6 декабря — 20 триллионных грамма остарина, 13 декабря — чисто!» — цитирует «РИА Новости» сообщение Рябинского.

Промоутер добавил, что всё это напоминает ему скандал с мельдонием.

Напомним, что Александр Поветкин должен был принять участие в бое за титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Но накануне боя глава WBC Маурисио Сулейман заявил, что в допинг-пробах россиянина лаборатория ассоциации по добровольному тестированию на допинг VADA нашла следы остарина и поединок с главным претендентом не состоялся.

Рябинский заявил, что кроме как в лабораторию VADA пробы были направлены в независимую швейцарскую лабораторию. И там никаких следов допинга не нашли.

Промоутер пообещал провести расследование, выразив сомнения в объективности ассоциации VADA, как и в случае с мельдониевым скандалом.

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