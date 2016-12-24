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Папа римский Франциск пожертвует 6 млн евро жителям востока Украины

Гуманитарную помощь от понтифика получат 2 млн человек

Папа римский Франциск пожертвует 6 млн евро жителям востока Украины.

Об этом говорится в сообщении папского совета Cor Unum.

«Речь идет о первом транше в размере почти 6 млн евро из уже собранных 12», — цитирует текст «РИА Новости».

Там же отмечено, что помощь получит население Донецка, Луганска, Запорожья, Харькова и Днепра.

Особо подчеркивается, что распределяться средства жителям этого региона будут вне зависимости от «религии, веры или этнического происхождения».

Об акции по сбору средств папский престол объявил еще в апреле этого года.

Специально созданный комитет будет распределять собранные пожертвования для поддержки деятельности по оказанию продовольственной, жилищной, медицинской и гигиенической помощи.

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Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

Папа римский Франциск пожертвует 6 млн евро жителям востока Украины

Гуманитарную помощь от понтифика получат 2 млн человек

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