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Режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе

Народная милиция ЛНР неукоснительно соблюдает режим тишины на линии соприкосновения

Режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе.

Об этом заявила пресс-служба милиции Луганской народной республики (ЛНР).

«Народная милиция неукоснительно соблюдает режим тишины, объявленный с ноля часов наступивших суток на всей протяженности линии соприкосновения»,  цитирует «РИА Новости» сообщение.

При этом в ЛНР добавили, что обстрелов со стороны украинских военных на дебальцевском направлении не было.

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Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

Режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе

Народная милиция ЛНР неукоснительно соблюдает режим тишины на линии соприкосновения

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