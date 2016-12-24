Режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе.

Об этом заявила пресс-служба милиции Луганской народной республики (ЛНР).

«Народная милиция неукоснительно соблюдает режим тишины, объявленный с ноля часов наступивших суток на всей протяженности линии соприкосновения», — цитирует «РИА Новости» сообщение.

При этом в ЛНР добавили, что обстрелов со стороны украинских военных на дебальцевском направлении не было.

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