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Суббота,
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Росавиация приостановила полеты нескольких SSJ-100 из-за дефекта

Ведется визуальный осмотр воздушного флота

Росавиация приостановила полеты нескольких SSJ-100 из-за дефекта в узлах стабилизатора полета.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на источник в ведомстве.

«Дефект не является критическим по своим свойствам. Тем не менее Росавиация приняла решение не эксплуатировать даже те самолеты, где есть подозрение на дефект»,  цитирует ТАСС сообщение.

Источник добавил, что в ближайшее время все SSJ-100 будут проверены, визуальный осмотр воздушного флота будет проводиться каждый день.

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Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

Росавиация приостановила полеты нескольких SSJ-100 из-за дефекта

Ведется визуальный осмотр воздушного флота

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