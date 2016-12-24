Рогозин со второй попытки попал в Кишинев

Самолет вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина со второй попытки долетел до Кишинева.

Об этом заявил сам Рогозин в Twitter.

Причина — посадка в Будапеште из-за погодных условий.

«2.28 ночи. Сели наконец в Кишиневе вместе со всеми нашими коллегами — пассажирами «Аэрофлота», — цитирует ТАСС вице-премьера.

2.28 ночи. Сели, наконец, в Кишинёве вместе со всеми нашими коллегами-пассажирами "Аэрофлота". В аэропорту Будапешта уже все передружились) — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 24 декабря 2016 г.

Российская делегация направлялась на инаугурацию президента Молдавии Игоря Додона.

Церемония прошла без Рогозина, но это не помешало переговорам, которые вице-премьер провел с Додоном сразу после прилета.

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