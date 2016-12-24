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СМИ: американца арестовали за угрозы Трампу

Житель Флориды заявлял, что избранный президент США Дональд Трамп долго не протянет

Американца арестовали за угрозы избранному президенту США Дональду Трампу.

Об этом заявило агентство Associated Press.

Житель города Форт-Лодердейл (Флорида) Кевин Крон на своей странице в Facebook писал о том, что Трамп долго не протянет, сообщает ТАСС.

Кроме того, Крон заявлял, что у него есть хорошая причина пустить в ход имеющееся у него оружие, проиллюстрировав этот пост фотографией Трампа.

За подобные выпады в адрес избранного президента флоридец был арестован, а суд отказал ему в праве на выход под залог.

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Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

СМИ: американца арестовали за угрозы Трампу

Житель Флориды заявлял, что избранный президент США Дональд Трамп долго не протянет

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