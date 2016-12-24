СМИ: американца арестовали за угрозы Трампу

Американца арестовали за угрозы избранному президенту США Дональду Трампу.

Об этом заявило агентство Associated Press.

Житель города Форт-Лодердейл (Флорида) Кевин Крон на своей странице в Facebook писал о том, что Трамп долго не протянет, сообщает ТАСС.

Кроме того, Крон заявлял, что у него есть хорошая причина пустить в ход имеющееся у него оружие, проиллюстрировав этот пост фотографией Трампа.

За подобные выпады в адрес избранного президента флоридец был арестован, а суд отказал ему в праве на выход под залог.

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