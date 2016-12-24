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Три человека погибли на пожаре в Новой Москве

Дом в деревне Исаково Троицкого района сгорел полностью

Три человека погибли на пожаре, произошедшем в Троицком административном округе Москвы в ночь на субботу. В правоохранительных органах рассказали, что сотрудниками МЧС  в ходе разбора завалов обнаружены тела трех погибших.

«Пожар произошел в деревянном доме в деревне Исаково»,  рассказали правоохранители. Частный дом сгорел полностью, личности погибших выясняются.

Причина пожара устанавливается, на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

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Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

Три человека погибли на пожаре в Новой Москве

Дом в деревне Исаково Троицкого района сгорел полностью

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