Три человека погибли на пожаре в Новой Москве

Три человека погибли на пожаре, произошедшем в Троицком административном округе Москвы в ночь на субботу. В правоохранительных органах рассказали, что сотрудниками МЧС в ходе разбора завалов обнаружены тела трех погибших.

«Пожар произошел в деревянном доме в деревне Исаково», — рассказали правоохранители. Частный дом сгорел полностью, личности погибших выясняются.

Причина пожара устанавливается, на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

